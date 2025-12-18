Les stocks de l'iPhone Fold seraient faibles jusqu'en 2027

Selon Ming-Chi Kuo, l'iPhone pliable tant attendu d'Apple pourrait connaître des pénuries d'approvisionnement jusqu'en 2027, malgré un lancement prévu en septembre prchain. Dans une nouvelle note de recherche, l'analyste indique :

Le développement de l'iPhone pliable est en retard par rapport aux attentes initiales, mais le produit devrait tout de même être annoncé au second semestre 2026. En raison de problèmes de rendement et de montée en production aux premiers stades, des livraisons fluides pourraient ne pas intervenir avant 2027. Avec une offre limitée et une forte demande attendue, l'iPhone pliable pourrait faire face à des pénuries jusqu'à au moins la fin de 2026.

Cet avertissement suggère que le premier téléphone pliable d'Apple rencontrera des obstacles de fabrication lors du passage à la production de masse. Foxconn était censé commencer une production limitée de l'appareil avant la fin de cette année, mais l'absence de rapports à ce sujet pourrait indiquer que l'iPhone Fold en est encore au stade de validation de la conception, où des problèmes de cohérence de fabrication peuvent encore survenir.

Les prévisions de Kuo concernant les défis de production rappellent les inquiétudes précédemment exprimées par Mizuho Securities, qui estimait que le lancement pourrait glisser à 2027 si Apple prenait plus de temps pour finaliser des éléments de conception comme le mécanisme de charnière.



De son côté, Kuo semble affirmer qu'Apple reste sur la bonne voie pour annoncer l'appareil à l'automne 2026, mais que les expéditions en grands volumes pourraient être repoussées.

iPhone Fold : tout savoir

L'iPhone Fold, le nom supposé du premier téléphone pliable d'Apple, devrait adopter un design de type livre avec un écran externe d'environ 5,3 à 5,5 pouces et un écran interne de 7,7 à 7,8 pouces. Il utiliserait une charnière en métal liquide pour obtenir un affichage sans pli et devrait être proposé à un prix compris entre 2 000 et 2 500 euros, ce qui en ferait l'iPhone le plus cher jamais commercialisé. Mais, contrairement à l'iPhone Air, il ne ferait aucune concession, avec plusieurs capteurs photos, une double batterie ou encore une caméra sous l'écran. Seul bémol (ou pas), Touch ID reviendrait sur le bouton d'alimentation, à la place de Face ID.