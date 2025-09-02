Kuo : iPhone Fold en 2026, Vision Air en 2027 et iPad Fold en 2028

Les trois prochains "grands" appareils d'Apple sortiront au rythme d'un par an, selon l'analyste Ming-Chi Kuo. On parle ici de l'iPhone Fold, le premier pliable de la marque, du du Vision Air, la version allégée du Vision Pro et de l'iPad Fold, une tablette qui devrait brouiller les lignes entre iPad et Mac.

iPhone Fold

L’iPhone pliable, prévu pour 2026 dans la gamme iPhone 18, a été confirmé par plusieurs sources. Il intégrera un verre de couverture ultra-fin fourni par Corning, avec General Interface Solutions chargé de la découpe, des traitements d’angles, de l’inspection, de l’emballage et de l’expédition. L'analyste Kuo estime des ventes de 8 à 10 millions d’iPhones pliables en 2026, pouvant atteindre 25 millions en 2027. En outre, il sera équipé de deux écrans, de 5,5 et 7,8 pouces, de quatre caméras en tout et du Touch ID sur le bouton d'alimentation. On parle d'un téléphone nommé iPhone 18 Fold, mais ce n'est pas encore confirmé.

Vision Air

Le Vision Air, successeur du Vision Pro, devrait être plus de 40 % plus légère, réduisant son poids de 600 grammes à moins d'une de 400 grammes. Il sera également plus de 50 % moins cher, passant de 3 999 € à environ 1 999 €. Cela le positionne plus près du prix des Mac haut de gamme et potentiellement compétitive avec l’iPhone Fold à venir. Le Vision Air pourrait inclure une structure interne en titane, un design plus fin et un nouvel emplacement de batterie pour réduire son poids. Kuo prévoit des ventes d’un million d’unités du Vision Air en 2027, contre 400 000 pour le Vision Pro.

iPad Fold

Après l’iPhone pliable, Apple prévoit de lancer un iPad Fold en 2028. Des rumeurs antérieures suggéraient qu’un iPad ou MacBook pliable pourrait arriver avant l’iPhone, avec des dates de lancement spéculées entre 2026 et 2028. L’iPad Fold devrait avoir un écran de 18 à 20 pouces déplié, avec un format plus compact une fois plié.



Comme l’iPhone 18 Fold, il utilisera un verre de couverture ultra-fin. Cependant, son prix plus élevé devrait entraîner des ventes inférieures à celles du téléphone, selon notre confrère.



Ces innovations reflètent la volonté d’Apple de pénétrer les marchés de la réalité mixte légère et des appareils pliables, tout en élargissant leur attrait et en maintenant des standards de design premium. Dans tous les cas, les clients vont devoir prévoir un sacré budget, d'au moins 2 000 euros la pièce.