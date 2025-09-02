Kuo : iPhone Fold en 2026, Vision Air en 2027 et iPad Fold en 2028

apple logo original iconLes trois prochains "grands" appareils d'Apple sortiront au rythme d'un par an, selon l'analyste Ming-Chi Kuo. On parle ici de l'iPhone Fold, le premier pliable de la marque, du du Vision Air, la version allégée du Vision Pro et de l'iPad Fold, une tablette qui devrait brouiller les lignes entre iPad et Mac.

iPhone Fold

L’iPhone pliable, prévu pour 2026 dans la gamme iPhone 18, a été confirmé par plusieurs sources. Il intégrera un verre de couverture ultra-fin fourni par Corning, avec General Interface Solutions chargé de la découpe, des traitements d’angles, de l’inspection, de l’emballage et de l’expédition. L'analyste Kuo estime des ventes de 8 à 10 millions d’iPhones pliables en 2026, pouvant atteindre 25 millions en 2027. En outre, il sera équipé de deux écrans, de 5,5 et 7,8 pouces, de quatre caméras en tout et du Touch ID sur le bouton d'alimentation. On parle d'un téléphone nommé iPhone 18 Fold, mais ce n'est pas encore confirmé.

concept iphone fold 2026

Vision Air

Le Vision Air, successeur du Vision Pro, devrait être plus de 40 % plus légère, réduisant son poids de 600 grammes à moins d'une de 400 grammes. Il sera également plus de 50 % moins cher, passant de 3 999 € à environ 1 999 €. Cela le positionne plus près du prix des Mac haut de gamme et potentiellement compétitive avec l’iPhone Fold à venir. Le Vision Air pourrait inclure une structure interne en titane, un design plus fin et un nouvel emplacement de batterie pour réduire son poids. Kuo prévoit des ventes d’un million d’unités du Vision Air en 2027, contre 400 000 pour le Vision Pro.

iPad Fold

Après l’iPhone pliable, Apple prévoit de lancer un iPad Fold en 2028. Des rumeurs antérieures suggéraient qu’un iPad ou MacBook pliable pourrait arriver avant l’iPhone, avec des dates de lancement spéculées entre 2026 et 2028. L’iPad Fold devrait avoir un écran de 18 à 20 pouces déplié, avec un format plus compact une fois plié.

Comme l’iPhone 18 Fold, il utilisera un verre de couverture ultra-fin. Cependant, son prix plus élevé devrait entraîner des ventes inférieures à celles du téléphone, selon notre confrère.

Ces innovations reflètent la volonté d’Apple de pénétrer les marchés de la réalité mixte légère et des appareils pliables, tout en élargissant leur attrait et en maintenant des standards de design premium. Dans tous les cas, les clients vont devoir prévoir un sacré budget, d'au moins 2 000 euros la pièce.

3 réactions

Smjm - iPhone premium

Ces prédictions d’un iPhone Fold dès 2026 me paraissent bien hâtives et surréalistes. On parle d’Apple qui l’été de nombreuses années à sortir une technologie présente depuis de très nombreuses années ailleurs. 2027/2028 ma paraît plus réaliste connaissant l’Apple version Tim Cook. On aurait été sous l’ère Jobs et Jonathan Ive peut-être 2026 ou peut-être qu’on y serait déjà. Mais pas avec Tim et ses équipes qui ont loupé le timing hardware et softwares ces 10 dernières années.

03/09/2025 à 01h12

Yoann399 - iPhone premium

@jmarc91

Et pourquoi tu paye 50€/mois chez Orange ! Juste en passant chez Sosh tu économise minimum 30€/mois… Ton iPhone Flod tu la déjà payer avec ton abonnement téléphonique 😆

03/09/2025 à 00h09

jmarc91 - iPad premium

Cool mais pas les moyen de mettre 2000 euros dans un téléphone aussi bien soit il :(

02/09/2025 à 22h46

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires