iPhone Fold : les écrans de 5,5 et 7,8 pouces se confirment

Selon le cabinet de recherche taïwanais TrendForce, le premier iPhone Fold d'Apple sera bel et bien équipé d'un écran interne pliable de 7,8 pouces et d'un écran externe de 5,5 pouces.

Un écran signé Samsung

Ces tailles correspondent aux informations rapportées en mars par l'analyste de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, Ming-Chi Kuo. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 7 de Samsung dispose d'un écran interne de 8 pouces et d'un écran externe de 6,5 pouces. L'iPhone sera donc plus compact, ce qui pourrait plaire aux fans du mini (de 5,4 pouces), disparu depuis la gamme iPhone 14.

Technologie d'écran innovante

La semaine dernière, Kuo a indiqué que l'iPhone Fold 2026 et le Galaxy Z Fold 8 de Samsung bénéficieront d'un écran interne « sans pli ». Apple devrait y parvenir en utilisant une plaque métallique percée au laser pour réduire les contraintes dues à la flexion.



Kuo a également mentionné que l'iPhone pliable devrait inclure deux caméras arrière, une caméra frontale et un bouton d'alimentation avec Touch ID, au lieu de Face ID.



Pour le reste, Apple mise énormément sur la partie logicielle avec iOS 27 qui sera complètement pensé pour une nouvelle expérience à double écran. On imagine un mix entre iOS et iPadOS, notamment pour la partie multitâche. La bonne nouvelle, c'est qu'Apple a réussi à trouver la bonne formule avec iPadOS 26 qui se rapproche vraiment du Mac.

Calendrier de lancement

TrendForce prévoit que l'iPhone pliable sera lancé au second semestre 2026, avec une possible présentation en septembre. C'est peu ou prou ce que disent les spécialistes comme Kuo ou Jeff Pu.