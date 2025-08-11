iPhone 17 Pro : antennes 5G et Wi-Fi 7 repositionnées autour du module photo

Apple pourrait bientôt revoir entièrement le design des antennes de son iPhone 17 Pro. Une fuite récente indique que les antennes 5G et Wi-Fi 7 seraient désormais intégrées autour du module photo, pour améliorer à la fois la performance réseau et l’esthétique du téléphone.

Une idée qui allie efficacité et esthétisme

Aujourd'hui, une fuite relayée par le leaker Majin Bu révèle que les antennes de l’iPhone 17 Pro vont être complètement repensées. Ce changement concerne les antennes liées à la 5G et au Wi-Fi 7. Les fameuses petites bandes (liserés) qui sont actuellement sur la tranche de l'iPhone.

Plutôt que d’être placées uniquement sur les bords métalliques du téléphone comme sur l'iPhone 16 et ses prédécesseurs, les antennes s’étendraient dorénavant autour du grand module photo à l’arrière. Cette configuration permettrait d’augmenter leur longueur utile, améliorant la réception des signaux 5G et Wi-Fi 7.

Image @zellzoi

Cette refonte vise à réduire les interférences liées à la prise en main de l’appareil et à offrir une couverture réseau plus fiable. Par ailleurs, elle permettrait de supprimer les lignes d’antenne visibles sur les parties supérieures et inférieures du cadre, rendant le design global plus net et élégant. Un point sur lequel Apple ne plaisante pas.

Si cette évolution semble prometteuse, il convient d’attendre la confirmation officielle d’Apple avant de la considérer comme définitive. Pour rappel, l'iPhone 17 Pro devrait être dévoilé le 9 septembre 2025, soit dans moins d'un mois maintenant.

L’iPhone 17 Pro attendu en septembre 2025 promet des avancées notables. Il embarquerait la nouvelle puce A19 Pro pour des performances optimisées, un capteur selfie de 24 Mpx pour des portraits plus nets, et un téléobjectif de 48 Mpx pour des zooms détaillés. Avec 12 Go de RAM, le multitâche serait plus fluide que jamais, et la recharge MagSafe passerait à 50 W, réduisant considérablement les temps de charge.

Image @zellzoi

Source