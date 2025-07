Les couleurs des iPhone 17, Air et Pro confirmées dans un document interne

Les nouvelles couleurs de l'iPhone 17 se précisent à mesure que nous nous rapprochons de la présentation attendue en septembre. Après plusieurs fuites convergentes, des documents internes semblent désormais confirmer la palette complète que prépare Apple pour 2025, avec des références Pantone détaillées pour chaque modèle.

Six teintes pour l'iPhone 17 standard

L'iPhone 17 de base marquera un tournant dans la stratégie colorimétrique d'Apple. Contrairement aux générations précédentes où les modèles standard et Plus partageaient les mêmes options, Apple différenciera cette fois les couleurs entre l'iPhone 17 et le tout nouveau iPhone 17 Air.

Le modèle standard proposera ainsi six coloris :

Noir (identique à l'iPhone 16)

(identique à l'iPhone 16) Blanc (identique à l'iPhone 16)

(identique à l'iPhone 16) Acier Gris (Pantone 18-4005-TPG)

(Pantone 18-4005-TPG) Vert (Pantone 2282 U)

(Pantone 2282 U) Violet (Pantone 530 U)

(Pantone 530 U) Bleu clair (Pantone 658 U)

On vous invite à chercher sur internet chacune des couleurs Pantone pour vous faire une idée des nuances choisies par Apple.



Cette diversification répond à une demande croissante des consommateurs pour des appareils plus personnalisés. Apple a d'ailleurs déjà exploré cette voie avec succès sur ses Mac, notamment avec les MacBook Air M2 qui déclinent plusieurs coloris vifs.

L'iPhone 17 Air mise sur la sobriété

Le mystérieux iPhone 17 Air, qui devrait remplacer l'iPhone 16 Plus dans la gamme, adopte une approche plus minimaliste avec seulement quatre options chromatiques. Apple semble vouloir souligner la finesse exceptionnelle de cet appareil — annoncé à 5,5 mm d'épaisseur pour 145 grammes — par des couleurs moins saturées. L'iPhone 17 Air serait le seul de la gamme a afficher une finition en titane.

Les couleurs de l'iPhone 17 Air seront :

Noir (identique à l'iPhone 16)

(identique à l'iPhone 16) Blanc (plus brillant/froid que l'iPhone 16)

(plus brillant/froid que l'iPhone 16) Bleu clair (Pantone 657 U)

(Pantone 657 U) Or clair Gardenia (Pantone 11-0604 TPG)

Le bleu clair de l'iPhone 17 Air sera légèrement plus doux que celui du modèle standard, rappelant le Sky Blue du MacBook Air M4. L'or Gardenia s'inspirera du Desert Titanium actuel, mais dans une version plus délicate, renforçant l'identité "ultra-légère" du produit.

Les Pro misent sur l'audace avec l'orange

Les modèles Pro réservent également des surprises avec une palette de cinq couleurs :

Noir (identique à l'iPhone 16 Pro)

(identique à l'iPhone 16 Pro) Blanc (identique à l'iPhone 16 Pro)

(identique à l'iPhone 16 Pro) Gris (similaire au Titane Naturel)

(similaire au Titane Naturel) Bleu foncé Mood Indigo (Pantone 19-4025 TPG)

(Pantone 19-4025 TPG) Orange Papaya (Pantone 1501243 TCX)

Le Dark Blue rappellera le Bleu Titane de l'iPhone 15 Pro, tandis que l'orange affichera un aspect "fluorescent" particulièrement audacieux. Ce choix marque une rupture avec la sobriété habituelle des versions Pro, Apple semblant vouloir rajeunir l'image de ses smartphones haut de gamme.

Le passage attendu du titane à l'aluminium sur les modèles Pro pourrait expliquer ces nouvelles déclinaisons, les propriétés des matériaux influençant directement le rendu final des couleurs. Cette évolution technique s'accompagne d'autres innovations majeures comme la puce A19, 12 Go de RAM et un nouveau design photo avec un module élargi.

La confirmation de ces couleurs par des sources multiples et des documents internes suggère qu'Apple finalise actuellement sa production, en vue d'une présentation traditionnelle en septembre.



