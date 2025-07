Une petite batterie de 2 800 mAh pour l'iPhone 17 Air

Même si l’on préférerait croire le contraire, tout indique que l’iPhone 17 Air sera un modèle inédit… mais souvent à court de batterie. D’après une nouvelle rumeur, sa capacité ne dépasserait pas 2800 mAh, soit bien en dessous des iPhone actuels.

L’iPhone 17 Air aurait vraiment une petite batterie

Selon de nouvelles rumeurs, Apple prévoirait d’équiper l’iPhone 17 Air d’une batterie bien plus petite que les autres modèles. Elle serait d’environ 2 800 mAh, contre 3 560 à 4 680 mAh pour les iPhone 16 actuels par exemple. Apple n'aurait pas trouvé la formule magique pour allier finesse extrême et batterie conséquente.

Apple miserait sur iOS 26 pour compenser

Pour compenser la réduction de la capacité de la batterie, Apple compterait sur une fonction logicielle d’iOS 26 appelée Mode d’alimentation adaptatif. Ce mode intelligent permettrait d’optimiser la consommation selon l’usage grâce à l'IA. Les premiers tests en interne indiquent que seulement 60 à 70 % des utilisateurs pourraient tenir une journée complète sans recharge, contre 80 à 90 % avec les autres iPhone. Un grave souci quand on sait que la batterie est l'un des points les plus importants lors de l'achat d'un smartphone.

Retour d’un accessoire bien connu

Pour aider les utilisateurs les plus exigeants, Apple envisagerait de relancer un accessoire de type coque-batterie. Ce type de protection, déjà proposé par le passé pour l’iPhone 11 ou en version MagSafe, permettrait d’allonger l’autonomie tout en protégeant l’appareil.

Lancement prévu en septembre 2025

L’iPhone 17 Air devrait être lancé en septembre 2025, en même temps que les modèles iPhone 17 classiques et Pro. Ce modèle s’adresse en priorité aux personnes qui recherchent un smartphone ultra fin et léger, quitte à faire des compromis sur l’autonomie. L’iPhone 17 Air promet un design très élégant et moderne, mais la réduction de la batterie pourrait poser problème pour les gros utilisateurs. Apple mise donc sur une combinaison de logiciels intelligents et d’accessoires pour offrir une expérience fluide malgré tout.