iOS 19 introduira une gestion de batterie alimentée par l'IA

La mise à jour iOS 19 d'Apple inclura un outil de gestion de batterie basé sur l'IA pour optimiser l'autonomie de l'iPhone, selon nos confrères de Bloomberg. Intégré à la suite Apple Intelligence, cet outil analysera le comportement des utilisateurs pour réduire la consommation de batterie en ajustant l'utilisation des applications et des fonctionnalités du système. Il affichera également un indicateur sur l'écran de verrouillage montrant le temps de charge de l'iPhone.

Une nouveauté attendue

Conçu pour l'iPhone 17 Air ultra-fin, qui pourrait avoir une batterie plus petite que les autres modèles d'iPhone 17, ces optimisations par l'IA visent à améliorer l'autonomie des smartphones frappés d'une pomme. Cette fonctionnalité sera disponible pour tous les iPhones compatibles avec iOS 19. On se demande pourquoi Apple ne l'a pas proposée avant, la durée de vie de la batterie faisant toujours partie des top priorités au moment de l'achat d'un nouveau téléphone.

Outre la gestion de batterie, iOS 19 proposera d'autres fonctionnalités alimentées par Apple Intelligence, certaines s'étendant à l'Apple Watch. Parmi les autres mises à jour, on note un design inspiré de visionOS avec un aspect translucide, une application Santé remaniée, des améliorations de Siri, et plus encore. Apple mettrait également l'accent sur l'amélioration générale de l'expérience (comme les WiFi publics synchronisés) et la réduction des bugs dans iOS 19, selon Gurman.