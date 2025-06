Apple teste actuellement la version iOS 18.6 via une bêta auprès des développeurs, avec une sortie prévue dans le mois prochain. Contrairement à la mise à jour majeure d’iOS 26 prévue cet automne, iOS 18.6 se concentre principalement sur les corrections de bugs et la stabilité. Cependant, Apple a annoncé deux nouvelles fonctionnalités réservées aux utilisateurs de l’UE. Nos chers lecteurs français, belges et autres auront la possibilité d’installer des applications depuis le web.

Installation simplifiée d’applications et de marketplaces depuis le web

Cette semaine, Apple a révélé des changements significatifs pour l’App Store dans l’UE, affectant les politiques et pratiques de l’App Store. Avec iOS 18.6, les utilisateurs de l’UE bénéficieront d’une expérience plus fluide pour :

Installer des marketplaces d’applications tierces depuis le web.

Télécharger des applications tierces directement depuis le web.

Les versions actuelles d’iOS permettent ces actions, mais incluent des écrans d’avertissement critiqués par les régulateurs de l’UE. iOS 18.6 introduit une expérience simplifiée et moins intimidante pour l’installation de marketplaces et d’applications depuis le web.

Nouveau processus d’installation d’applications

Installation de marketplaces (stores alternatifs) : le processus mis à jour pour installer des marketplaces tierces depuis le web est détaillé [ici].

: le processus mis à jour pour installer des marketplaces tierces depuis le web est détaillé [ici]. Installation d’applications : un nouveau processus de disclosure en deux étapes sera appliqué. Lors de la première installation d’une application d’un développeur spécifique, les utilisateurs passeront par un processus détaillé (décrit [ici]). Les installations ultérieures du même développeur seront simplifiées, offrant une commodité comparable au téléchargement depuis l’App Store d’Apple.

Aucune autre fonctionnalité d’iOS 18.6 n’a été confirmée pour l’instant, mais il est possible que la mise à jour introduise le support d’Apple Intelligence en Chine pour la première fois. Pour le reste, tout se concentre sur iOS 26, qui introduit le nouveau design Liquid Glass ainsi que de nombreuses évolutions pratiques sur Plans, Messages, Photos, Safari, CarPlay, etc.