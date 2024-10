iOS 18.2 bêta : voici les deux nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence

Actuellement, Apple propose aux développeurs et testeurs publics de tester la prochaine mise à jour majeure : iOS 18.1, cette mise à jour va apporter plusieurs nouveautés dont des fonctionnalités Apple Intelligence pour les utilisateurs américains. Alors que la mise à jour n’est même pas encore disponible, un spécialiste des fuites (Aaron Perris) a pu avoir accès en avant-première au code d’iOS 18.2 et évidemment à ce que contiendra la future mise à jour !

Voici les deux fonctionnalités IA qui seront ajoutés avec iOS 18.2 aux US

Le déploiement progressif des fonctionnalités d’Apple Intelligence va rapidement se poursuivre après le déploiement d’iOS 18.1 prévu à la fin du mois d’octobre aux États-Unis, selon une récente indiscrétion. La mise à jour iOS 18.2 s’annonce intéressante avec deux nouvelles fonctionnalités IA qui ont fait beaucoup parler d’elles pendant la présentation d’Apple Intelligence. Alors que les utilisateurs américains découvriront les premières fonctionnalités d’intelligence artificielle dans iOS 18.1, en France, il faudra patienter l’année prochaine pour accéder à l’Apple Intelligence en français.

iOS 18.2 : deux nouveautés majeures pour les iPhone

La version bêta d’iOS 18.2, prévue juste après la sortie d’iOS 18.1, introduira aux États-Unis deux fonctionnalités Apple Intelligence très attendues :

Siri boosté à ChatGPT : Siri va faire un bond en avant avec l’intégration de ChatGPT, permettant à l’assistant vocal de répondre à des requêtes beaucoup plus complexes et variées. Cette intégration va considérablement améliorer la capacité de Siri à comprendre et à interagir avec ses utilisateurs, en offrant des réponses plus précises et des interactions plus naturelles.

: Siri va faire un bond en avant avec l’intégration de ChatGPT, permettant à l’assistant vocal de répondre à des requêtes beaucoup plus complexes et variées. Cette intégration va considérablement améliorer la capacité de Siri à comprendre et à interagir avec ses utilisateurs, en offrant des réponses plus précises et des interactions plus naturelles. Visual Intelligence (exclusivité iPhone 16) : cette nouvelle fonctionnalité transforme la caméra des iPhone 16 en un véritable outil d’analyse visuelle. Visual Intelligence permet d’identifier des objets, des animaux, ou même des commerces en temps réel, simplement en pointant la caméra. Qu’il s’agisse de reconnaître une race de chien ou de trouver des informations sur un magasin, cette fonctionnalité rappelle l’efficacité de Google Lens, mais avec la touche Apple. Avec Visual Intelligence, le bouton Camera Control va devenir rapidement indispensable au quotidien !

Un lancement prévu pour décembre

La version finale d’iOS 18.2, est attendue pour décembre, juste avant les fêtes de fin d’année. Apple devrait déclencher le programme de bêta dès la première semaine de novembre afin de permettre aux développeurs et testeurs publics de trouver et remonter tous les bugs, notamment sur les deux nouvelles fonctionnalités IA.



Pour les français, l’année 2025 marquera le début de l’Apple Intelligence dans notre langue, mais pour l’instant, ce sont les États-Unis qui auront une longueur d’avance avec ces innovations. Nous n’avons pas vraiment le choix, on doit attendre en regardant les américains profiter des fonctionnalités IA incroyables d’Apple !

Also found in Apple's backend: new references to Visual Intelligence, likely coming in iOS 18.2 as well pic.twitter.com/BrHHCPsfQF — Aaron (@aaronp613) October 13, 2024