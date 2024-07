Apple publie iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS 15.1 aux développeurs (avec Apple Intelligence)

Alors que les développeurs sont actuellement en train de tester iOS 18 bêta ainsi que toutes les autres mises à jour qui débarqueront au public à la rentrée, Apple ouvre un nouveau programme de bêtas. En effet, les développeurs peuvent télécharger iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS 15.1 bêta depuis quelques minutes. Ces nouvelles versions introduisent les fonctionnalités d'Apple Intelligence !

Les développeurs européens ne peuvent pas accéder aux fonctionnalités IA Apple Intelligence pour les tester suite à la loi DMA de l'Union européenne.

De nouvelles bêtas débarquent

En parallèle des bêtas actuelles iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15, Apple publie ce soir aux développeurs (exclusivement) de nouvelles bêtas plus poussés pour tester les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence. Bien sûr, les développeurs devront avoir obligatoirement un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max pour profiter des nouveautés IA, car elles ne sont pas disponibles sur les modèles d'iPhone inférieurs à cause d'un manque de puissance.



Les développeurs ont le choix, soit ils peuvent rester sur le programme de bêta iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15 ou upgrader leurs appareils Apple vers les mises à jour qui sortent ce soir. Apple ne contraint pas les développeurs à installer les dernières versions bêtas. À noter tout de même que si vous êtes développeur et que vous ne possédez pas un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max, il n'est pas très intéressant d'aller vers la nouvelle mise à jour, pareil pour les iPad et Mac qui ne sont pas éligibles aux fonctionnalités Apple Intelligence.

Une activation d'Apple Intelligence qui ne sera pas immédiate

Si vous êtes développeur et que vous êtes déjà en train de télécharger iOS 18.1, sachez que vous n'aurez pas accès aux fonctionnalités IA dès l'installation de la mise à jour. En effet, une activation d'Apple Intelligence sera nécessaire dans les réglages de l'iPhone, de l'iPad et du Mac, il faudra après attendre quelques heures pour avoir l'accès. Pourquoi cette méthode ? Impossible de le savoir, mais Apple semble filtrer l'accès aux fonctionnalités IA via une liste d'attente.



Parmi les fonctionnalités IA qui seront disponibles dès l'accès accordé par Apple, il y a :

Les réponses intelligentes dans l'application Messages

Les nouvelles catégories et les réponses intelligentes dans mail

Les résumés des transcriptions et autres contenus

La nouvelle version de Siri dopée à l'IA

Ainsi que plusieurs autres fonctionnalités. La première bêta ne proposera pas toutes les nouveautés IA d'Apple Intelligence, les développeurs devront attendre les prochaines bêtas. C'est là qu'ils trouveront d'autres nouveautés comme les notifications de priorité par IA, l'intégration de ChatGPT suite à l'accord avec OpenAI, Image Playground ou encore les Genmoji.



Pour l'instant, il n'y a pas d'informations pour un déploiement destiné aux testeurs publics.