Apple explique le fonctionnement des Genmoji d'iOS 18

L'une des fonctionnalités de la plateforme "Apple Intelligence" à venir dans iOS 18 est Genmoji, qui permettra aux clients d'utiliser l'IA pour générer de tout nouveaux caractères emoji en direct selon ce que vous tapez dans un message. Semblables aux emoji, il seront créés sur mesure, comme l'explique une session WWDC 24 consacrée aux Genmoji.

Les emoji générés par l'IA

Alors que les emojis ne sont pas des images, mais des pictogrammes référencés dans la norme Unicode et rendus par chaque plateforme, les Genmojis sont différents. Gérés par Apple, comme les Memojis, ils ne sont pas le fait du consortium Unicode, et ne sont donc pas universels.



Dans sa session dédiée aux développeurs, Apple explique que les Genmoji sont générés via une API nommée NSAdaptiveImageGlyph qui permet d'avoir un comportement similaire aux emoji. Le rendu sera toujours au format carré (1:1) avec plusieurs résolutions et des métadonnées.

Les Genmoji peuvent être utilisés seuls, copiés, collés et envoyés sous forme d'autocollants. Ils peuvent être utilisés en ligne avec du texte et respectent la hauteur des lignes et le formatage du texte. Selon Apple, les Genmoji peuvent être utilisés partout où il est possible d'afficher du texte enrichi.

Découvrez comment donner vie aux Genmoji dans votre application. Nous verrons comment rendre, stocker et communiquer du texte incluant des Genmoji. Si votre application dispose d'un moteur de texte personnalisé, nous aborderons également les techniques permettant d'ajouter la prise en charge des Genmoji.

Compatibilité des Genmoji

La société américaine précise que, n'étant pas un standard Unicode, les Genmojis ne sont pas spécialement appropriés pour certaines données telles que les identifiants, les numéros de téléphone, les adresses électroniques, et ne seront pas pris en charge aussi largement que les emoji. Les versions antérieures d'iOS, d'iPadOS et de macOS, ainsi que les apps qui ne prennent pas en charge le texte enrichi, signaleront les Genmoji par une description textuelle.

Comment tester les Genmoji ?

Les fonctionnalités d'Apple Intelligence comme les Genmoji ne sont pas encore présentes dans la bêta développeur d'iOS 18, mais Apple prévoit de laisser les développeurs commencer à tester ce pan "IA" dans le courant de l'été. Les Genmoji et Apple Intelligence seront disponibles pour le grand public cet automne, mais ils seront limités aux modèles iPhone 15 Pro ainsi qu'aux iPad et Mac équipés de puces de la série M. De plus, ils seront estampillés "bêta", même lors de la sortie de la version finale d'iOS 18 en septembre. Nul doute que les iPhone 16 auront droit à quelques fonctionnalités supplémentaires.



Cette nouveauté ne nous emballe pas vraiment. Si les Memoji étaient sympathiques, nous représentant plus ou moins, les Genmoji sont des créations de l'IA, parfois ridicules ou sans intérêt. Même Tim Cook l'a concédé, le résultat peut être absurde. Surtout, après quelques essais, on peut imaginer que la fonctionnalité sera oubliée.