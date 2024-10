Apple publie la bêta d'iOS 18.2 et macOS 15.2 avec Genmoji, ChatGPT et Image Playground

C'est parti pour une nouvelle phase de bêta, avec la seconde vague d'Apple Intelligence. Apple a publié en effet publié iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS 15.2 pour les développeurs qui comprend de nouveaux outils tels que Genmoji, Image Playground et l'intégration de ChatGPT dans Siri et de nouveaux outils d'écriture. Pour les utilisateurs de l'iPhone 16, Visual Intelligence est accessible depuis le nouveau bouton de l'appareil photo, et Apple a étendu la disponibilité d'Apple Intelligence à d'autres régions anglophones que les États-Unis.

Nouvelles fonctionnalités d’iOS 18.2

Voici la liste des nouveautés de la bêta d'iOS 18.2 :

Genmoji et Image Playground : iOS 18.2 lance les fonctionnalités de génération d'images d'Apple. Genmoji permet aux utilisateurs de créer des personnages emoji personnalisés, tandis qu’Image Playground propose une application pour générer des images basées sur des instructions. Ces fonctionnalités s'intègrent à Siri et peuvent s'inspirer de vos messages et notes.

: iOS 18.2 lance les fonctionnalités de génération d'images d'Apple. Genmoji permet aux utilisateurs de créer des personnages emoji personnalisés, tandis qu’Image Playground propose une application pour générer des images basées sur des instructions. Ces fonctionnalités s'intègrent à Siri et peuvent s'inspirer de vos messages et notes. Intégration de ChatGPT : Siri inclut désormais l’intégration de ChatGPT pour certaines requêtes. Si Siri ne peut pas répondre à une question, ChatGPT prend le relais, offrant des réponses textuelles ou basées sur des images, sans nécessiter de compte supplémentaire.

: Siri inclut désormais l’intégration de ChatGPT pour certaines requêtes. Si Siri ne peut pas répondre à une question, ChatGPT prend le relais, offrant des réponses textuelles ou basées sur des images, sans nécessiter de compte supplémentaire. Image Wand : Disponible dans l'application Notes sur iPad, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de dessiner ou de surligner du texte pour générer des images correspondantes.

: Disponible dans l'application Notes sur iPad, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de dessiner ou de surligner du texte pour générer des images correspondantes. Intelligence Visuelle : Disponible sur l'iPhone 16, cette fonctionnalité fournit des informations en temps réel en fonction de ce que l'appareil photo détecte, comme les détails d’un restaurant ou des informations sur un objet.

: Disponible sur l'iPhone 16, cette fonctionnalité fournit des informations en temps réel en fonction de ce que l'appareil photo détecte, comme les détails d’un restaurant ou des informations sur un objet. Disponibilité élargie : Apple Intelligence, initialement limité à l’anglais américain, est maintenant disponible en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni.

: Apple Intelligence, initialement limité à l’anglais américain, est maintenant disponible en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Outils de rédaction : Une nouvelle option dans les outils de rédaction permet des modifications plus ouvertes, comme ajuster le ton ou transformer un texte en différents formats, comme des poèmes.

: Une nouvelle option dans les outils de rédaction permet des modifications plus ouvertes, comme ajuster le ton ou transformer un texte en différents formats, comme des poèmes. Mail : La nouvelle organisation de l'application Mail avec une catégorisation intelligente.

Collaboration entre Siri et ChatGPT

Siri travaille désormais de concert avec ChatGPT lorsque nécessaire, offrant des réponses enrichies pour des requêtes complexes. Siri peut utiliser ChatGPT pour créer du texte et des images, le tout dans l’expérience native, sans besoin de comptes supplémentaires.

Le nouveau Mail

Apple a également introduit une version mise à jour de l'application Mail avec une fonctionnalité de catégorisation intégrée. Cette nouveauté organise les e-mails entrants en différentes sections :

La catégorie "Principal" regroupe les e-mails importants.

Les sections "Transactions" incluent les reçus, commandes et livraisons.

La section "Mises à jour" regroupe les newsletters, alertes, et correspondances.

La catégorie "Promotions" contient les offres spéciales et promotions.

La catégorisation est encore en phase de développement, donc certains e-mails peuvent être mal classés ou apparaître dans plusieurs catégories, des ajustements sont attendus à l'avenir.

Nouveautés de macOS 15.2

Concernant les nouveautés de macOS Sequoia 15.2, c'est plus restreint, surtout pour les clients non américains.



Voici ce qui est inclus :

Intégration de ChatGPT pour Siri et les outils d'écriture

Terrain de jeu d'images pour créer des images originales

Mise à jour des outils d'écriture qui vous permet de décrire vos modifications

Disponibilité d'Apple Intelligence

Bien qu’iOS 18.1 soit bientôt disponible avec Apple Intelligence pour les utilisateurs américains, la bêta d'iOS 18.2 étend l'IA d'Apple à d'autres marchés anglophones. Apple prévoit de prendre en charge davantage de langues l’année prochaine, bien que certaines régions, comme la Chine et l'UE, soient exclues en raison de contraintes réglementaires. La France devra en effet attendre 2025, mais sans date précise.

Comment installer la bêta

Les développeurs disposant d'appareils compatibles avec Apple Intelligence (iPhone 15 Pro minimum et iPad avec puce Mx) peuvent déjà tester la bêta iOS 18.2 (build 22C5109p). Des versions bêta publiques sont attendues dans un avenir proche. Apple attend évidemment de nombreux retours pour affiner des outils tels que Genmoji et Image Playground avant leur déploiement plus large.

Pour ceux désireux de tester ces nouvelles fonctionnalités, Apple a mis en place une liste d'attente pour un accès anticipé à Genmoji, Image Playground et Image Wand, avec des notifications envoyées lorsqu’elles deviennent disponibles.



Rendez-vous dans les réglages de votre iPhone, iPad ou Mac pour installer la mise à jour. Prenez-soin d'utiliser un Apple ID lié à un compte Apple Developer.