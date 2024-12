Apple lance la bêta d'iOS 18.3, macOS 15.3, tvOS 18.3, visionOS 2.3 et watchOS 11.3

Après la sortie de la version finale d'iOS 18.2 et consoeurs, Apple a lancé de nouvelles versions bêta pour ses principales plateformes, notamment iOS 18.3, macOS Sequoia 15.3, visionOS 2.3, tvOS 18.3, et watchOS 11.3, disponibles exclusivement pour les développeurs. Voici un récapitulatif des nouveautés.

iOS 18.3 / iPadOS 18.3

Moins d'une semaine après la sortie publique d’iOS 18.2, Apple propose donc déjà la première bêta d’iOS 18.3 (build 22D5034e). Cette nouvelle version n’a pas encore de bêta publique ni de détails officiels sur ses nouveautés.

La mise à jour précédente avait introduit des fonctionnalités majeures comme Genmoji, Image Playground, et l’intégration de ChatGPT avec Siri. Mais tout cela n'est pas accessible aux français.

Pour iOS 18.3, on attend des améliorations potentielles comme :

Siri nouvelle génération avec contexte personnel.

avec contexte personnel. Notifications prioritaires , classant intelligemment les notifications essentielles.

, classant intelligemment les notifications essentielles. Support des aspirateurs robots dans HomeKit .

. Refonte d’Apple Mail sur iPad et Mac.

La sortie publique d’iOS 18.3 est attendue pour fin janvier 2024, suivie de bêtas pour iOS 18.4.



Rendez-vous dans les réglages de l'iPhone pour passer à la nouvelle bêta, si vous avez un compte développeur lié.

macOS Sequoia 15.3

Apple a également lancé macOS Sequoia 15.3 bêta, cinq jours après la sortie publique de macOS 15.2. On attendait notamment Genmoji, qui est bel et bien disponible dans la bêta 1 de macOS 15.3, après avoir fait son apparition sur iPhone et iPad dans la mouture précédente.

Pour installer la mise à jour :

Ouvrez Réglages Système .

. Allez dans Général > Mise à jour de logiciels .

. Activez les Mises à jour bêta développeur .

. Téléchargez et installez macOS 15.3.

Les premières bêtas pouvant être instables, il est conseillé aux développeurs de les installer sur des machines de test.

visionOS 2.3

Apple a aussi déployé la première bêta de visionOS 2.3. On attend des optimisations, notamment pour EyeSight, l'écran virtuel du Mac ou encore de nouveaux environnements immersifs.

tvOS 18.3

Du côté de tvOS 18.3, la bêta n'apporte rien de prime abord. Les clients peuvent s'attendre à de nouveaux économiseurs d'écran, ainsi que des améliorations pour la maison connectée.

watchOS 11.3

Dernier système, watchOS 11.3. La première bêta n'a pas dévoilé tous ses secrets, nous venons de l'installer sur Apple Watch 10 (d'ailleurs, notre test arrive).

Des bêtas pour les fêtes

Ces nouvelles versions bêta marquent le début d'un nouveau cycle d'améliorations pour l'ensemble des appareils Apple, juste à temps pour les fêtes de Noël. Bien que certaines fonctionnalités spécifiques restent à découvrir, les utilisateurs peuvent s'attendre à des innovations liées à Apple Intelligence. Pour le moment limitée à l'anglais, l'IA d'Apple arrivera en avril 2025 en France.