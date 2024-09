Apple publie la version finale d'iOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 et visionOS 2

Plus de trois mois après la présentation des nouvelles mises à jour lors du keynote de la WWDC 24, Apple diffuse la version finale à ses utilisateurs. Ainsi, les clients peuvent désormais télécharger et installer les tout derniers systèmes d'exploitation iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS, macOS 15 et visionOS 2. Si vous avez opté pour un iPhone 16, iOS 18 sera évidemment pré-installé.



Mettez à jour votre iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac ou encore Vision Pro.

iOS 18 & iPadOS 18

iOS 18 introduit de nombreuses nouveautés, avec un accent tout particulier sur une personnalisation plus poussée et des fonctionnalités plus intuitives. Les utilisateurs peuvent désormais modifier les couleurs des icônes, déplacer plusieurs applications simultanément, et ajuster les raccourcis sur l'écran de verrouillage pour un accès rapide à leurs applications préférées. Le centre de contrôle a été repensé avec des icônes arrondies et des pages supplémentaires pour une navigation plus fluide.

L'application Messages reçoit aussi des mises à jour majeures, permettant d'ajouter des réactions, de programmer l'envoi de messages, de communiquer avec Android via RCS, et même d'envoyer des SMS par satellite. L'application Plans se dote d'une vue topographique détaillée, idéale pour les randonneurs, tandis que Wallet intègre la fonctionnalité Tap to Cash aux États-Unis pour faciliter les transferts d'argent entre iPhone à proximité. De plus, un mode Jeu optimise les performances en allouant davantage de ressources aux graphismes et au traitement des données.

Apple renforce également son offre en intelligence artificielle avec le service Apple Intelligence, qui propose des outils d'écriture générative, une hiérarchisation intelligente des notifications, et des fonctionnalités avancées telles que la génération d'images et la transcription d'appels pour une gestion plus efficace des emails et messages.

Installer iOS 18

Pour installer la mise à jour, faites d'abord une sauvegarde et vérifier que vous avez environ 8 Go de libre. Ensuite, soyez sûr que votre appareil dispose d'une autonomie suffisante et d'une connexion Wi-Fi.



Ensuite, rendez-vous dans l'application Réglages puis "Général" > "Mise à jour logicielle" pour installer iOS 18 ou iPadOS 18.

macOS 15 Sequoia

Du côté du Mac, Apple lance macOS 15 Sequoia, une mise à jour majeure pour ses ordinateurs, avec un accent particulier sur l'intelligence artificielle et la continuité entre les appareils de la marque. Parmi les nouvelles fonctionnalités phares, la recopie d'iPhone permet d'afficher et d'interagir avec l'écran de son iPhone directement sur le Mac, simplifiant ainsi le partage de contenu et la gestion des notifications depuis l'ordinateur. macOS 15 améliore également la gestion des fenêtres, s'inspirant du système de Windows, et propose des nouveautés pour FaceTime, comme des fonds personnalisables et une prévisualisation avant le partage d'écran.

Les applications natives bénéficient également d'améliorations, tout comme les jeux, avec un mode Jeu encore plus optimisé pour une meilleure expérience.

Installer macOS Sequoia

Pour tester la nouvelle version de macOS 15, ouvrez l'application Réglages Système puis "Général" > "Mise à jour de logiciels".

watchOS 11

Lors de la WWDC 2024, Apple a également présenté watchOS 11 pour ses montres connectées, avec de nombreuses améliorations axées sur la santé et l'expérience utilisateur. Cette nouvelle version introduit la fonctionnalité "Charge d'entraînement", qui analyse les efforts sportifs sur plusieurs jours, la possibilité de mettre en pause les cercles d'activité en cas de blessure, ainsi que l'application "Signes vitaux" pour surveiller des données essentielles comme le rythme cardiaque. Sans oublier la détection de l'apnée du sommeil pour les Apple Watch 9, 10 et Ultra 2.

Les utilisateurs pourront aussi profiter de nouveaux cadrans de montre générés par l'intelligence artificielle. D'autres nouveautés incluent l'extension de la fonction Double Tap aux applications tierces, de nouveaux exercices avec suivi GPS amélioré, et des Activités en direct pour recevoir des notifications en temps réel, ainsi qu'une nouvelle applications Marées.

Enfin, watchOS 11 enrichit les options de personnalisation pour la natation et les randonnées dans les parcs nationaux américains via Apple Plans, et introduit des fonctionnalités de connectivité comme "Check In", pour informer ses proches de son arrivée, et Tap to Cash pour envoyer de l'argent entre appareils Apple Watch ou iPhone aux États-Unis.

Installer watchOS 11

Pour l'installer, rendez-vous dans l'app "Watch" sur iPhone, puis "Ma montre" > "Général" > "Mise à jour du logiciel".

tvOS 18

La mise à jour tvOS 18 apporte son lot de nouveautés pour les box Apple TV.



Parmi les principales fonctionnalités, on retrouve InSight, qui affiche des métadonnées pendant la lecture de contenus Apple Originals lorsque la vidéo est mise en pause (comme Amazon X-Ray), fournissant des informations sur les acteurs et la musique, avec un accès direct à Apple Music. Pour les cinéphiles, le support des projecteurs au format 21:9 est désormais disponible, offrant une meilleure immersion visuelle.

Côté audio, la fonctionnalité "Dialogues améliorés", qui utilise l'apprentissage automatique pour isoler les voix, est désormais disponible sur tous les appareils, y compris les téléviseurs et récepteurs, en plus des HomePod. Les sous-titres s'activent également automatiquement dans des moments clés, comme lorsque le son est coupé ou qu'une scène est rejouée.

Enfin, tvOS 18 propose de nouveaux économiseurs d'écran, dont une animation avec Snoopy, tout en améliorant Apple Fitness+ et l'intégration HomeKit, qui permet une gestion simplifiée des hubs et un accès invité pour une plus grande flexibilité.

Installer tvOS 18

Pour installer la mise à jour, vous n'avez rien à faire, l'Apple TV le fera pour vous. Sinon, vous pouvez forcer l'installation en allant dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles.

visionOS 2

Dernière mise à jour du jour avec visionOS 2, le système d'exploitation à destination des casques Vision Pro.

La première mise à jour majeure pour le casque de réalité mixte apporte des améliorations notables au système. Cette version simplifie les gestes pour accéder rapidement au centre de contrôle et intègre SharePlay à la photothèque. L'application Photos permet désormais de générer des photos spatiales à partir d'images 2D grâce à l'IA, et le mode Voyage fonctionne même dans les trains. Autre nouveauté, il est désormais possible de connecter une souris au casque.

La mise à jour améliore également l'extension du bureau Mac avec une meilleure résolution et un affichage ultra-large, tout en réduisant les artefacts de compression grâce au rendu par fovéation. De plus, visionOS 2 reconnaît automatiquement les claviers Magic Keyboard et MacBook dans un environnement immersif, rendant leur utilisation plus fluide. Le mode invité a été optimisé, et plusieurs applications clés, telles que Safari, TV et Pleine Conscience, bénéficient de nouvelles fonctionnalités immersives.

Parmi les autres ajouts, les utilisateurs peuvent profiter de la multi-vue dans l'app Apple TV pour suivre plusieurs événements sportifs en même temps, tandis que l'application Pleine conscience introduit la fonction "Respiration". Enfin, visionOS 2 ajoute la prise en charge des sous-titres en direct et permet de réorganiser l'écran d'accueil du Vision Pro pour une personnalisation améliorée.

