WWDC 24 : Apple présente les nouveautés de watchOS 11 (+ compatibilité)

À l'occasion de la WWDC 2024 qui a démarré ce lundi 10 juin, Apple a présenté les grandes nouveautés pour l'Apple Watch, via watchOS 11. Dès la rentrée, la firme de Cupertino proposera une mise à jour qui va être synonyme de changements et d'améliorations. Voici toutes les annonces qui ont été faites autour de watchOS 11 qui devrait réserver quelques surprises supplémentaires à la rentrée avec l'Apple Watch X, marquant les dix ans de la gamme.

Voici watchOS 11

Apple a annoncé une mise à jour logicielle majeure pour l'Apple Watch avec l'annonce de watchOS 11. Cette dernière version introduit plusieurs fonctionnalités innovantes visant à améliorer l'expérience utilisateur et à fournir des données de santé et de forme physique plus approfondies. Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités passionnantes que vous pouvez attendre de watchOS 11.

Les nouveautés de watchOS 11

Charge d'entraînement : une nouvelle façon de suivre vos progrès de près

L'une des fonctionnalités phares de watchOS 11 est "Charge d'entraînement", un nouvel algorithme puissant conçu pour évaluer vos efforts d'entraînement. Il fournit des informations détaillées sur vos progrès sur plusieurs jours, affichées sous forme de pourcentages et de graphiques. L'Apple Watch collecte les données et les envoie à l'application "Forme" de votre iPhone, où l'algorithme traite et combine les informations, offrant une vue complète de votre parcours fitness.

La mise en pause de vos cercles d'activité quotidiens

Comprenant que la vie peut parfois interrompre vos objectifs de fitness, Apple permet désormais aux utilisateurs de mettre en pause leurs cercles d'activité quotidiens. Ces cercles suivent vos calories brûlées, votre temps d'exercice et vos heures passées debout. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous êtes blessé ou hospitalisé, vous assurant de ne pas perdre vos progrès et records pendant les périodes de récupération. Bien sûr, cette option n'est pas une invitation à passer des journées entières devant la PlayStation 5, mais plutôt une façon de maintenir vos séries de fitness pendant des pauses inévitables.

Introduction de l'application "Signes vitaux"

Une autre grande nouveauté de watchOS 11 est l'application "Signes vitaux", qui surveille les données de santé quotidiennes cruciales, comme le rythme cardiaque. L'application utilise un algorithme avancé pour analyser les données historiques et envoie des alertes en cas d'anomalies. Apple a également amélioré l'application de suivi des cycles, augmentant sa précision et sa fiabilité.

Un accompagnement supplémentaire aux femmes enceintes en prenant en compte les changements que la grossesse peut engendrer en matière de santé physique et mentale. Lorsqu’une utilisatrice indique qu’elle est enceinte dans l’app Santé sur iPhone ou sur iPad, l’app Suivi de cycle de l’Apple Watch affiche l’âge gestationnel et permet d’ajouter des symptômes qui y sont fréquemment associés. La femme sera sollicitée pour vérifier le seuil de notification de fréquence cardiaque élevée, la fréquence cardiaque ayant tendance à augmenter durant une grossesse.

Une pile intelligente encore plus intelligente

La fonctionnalité Pile Intelligente, renommée en Défilement intelligent, a été améliorée avec un module de traduction et des mises à jour météorologiques qui s'affichent lorsque les conditions sont sur le point de changer. Cela vous permet de rester informé et préparé, où que vous soyez et quelle que soit la langue que vous rencontrez. Les widgets sont même interactifs, permettant d'interagir avec l'app sans l'ouvrir. On trouve aussi de nouveaux widgets comme Shazam, Photos et Distance.

Les activités en direct et Check In

Les Activités en direct font leur apparition sur watchOS 11, apportant des notifications dynamiques à votre poignet. Cette fonctionnalité vous permet de recevoir des mises à jour en temps réel pour les événements et activités en cours. Apple l'a fait de manière intelligente, permettant aux apps qui n'ont pas de version watchOS spécifique de tout de même afficher leur notification dynamique sur le poignet de l'utilisateur.



De plus, Check In est maintenant disponible sur watchOS 11, un an après iOS, améliorant la connectivité et la commodité pour les utilisateurs en déplacement. De quoi rassurer sa famille en les informant qu'on est bien arrivé via l'app Messages, mais aussi Entrainement. C'est une nouveauté pour les sportifs que l'iPhone ne propose pas.

Double Tap est étendu aux applications tierces

Auparavant limitée aux applications Apple et à watchOS, la fonctionnalité Double Tap est désormais accessible à toutes les applications tierces. Cela étend les capacités interactives de l'Apple Watch, permettant un contrôle et une interaction plus intuitifs avec une gamme plus large d'applications. Des cadrans de montre alimentés par IA

watchOS 11 utilise l'intelligence artificielle pour suggérer des photos qui, selon elle, feront de superbes cadrans de montre. De plus, le style du cadran est automatiquement choisi pour compléter l'image, garantissant une apparence harmonieuse et esthétique.

Autres nouveautés et mises à jour de watchOS 11

L’app Exercice propose de nouveaux types d’exercices intégrant le suivi de la distance parcourue grâce aux améliorations apportées au positionnement GPS, notamment le football, le football américain et australien, le hockey en extérieur, la crosse, le ski alpin et le ski de randonnée nordique, le snowboard, le golf et l’aviron.

Les Exercices personnalisés sont désormais disponibles pour la natation en piscine et permettent aux nageurs de créer des entraînements fractionnés personnalisés incluant des séries d’exercices et des temps de récupération, avec une vibration pour signaler quand démarre l’intervalle suivant.

Apple Plans propose des randonnées dans tous les parcs nationaux des États‑Unis, que les utilisateurs peuvent enregistrer sur leur Apple Watch et consulter hors ligne avec un itinéraire guidé, même si leur iPhone n’est pas à proximité.

Le résumé des notifications, généré par Apple Intelligence, sera transféré depuis l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max vers l’Apple Watch.

L’amélioration de la fonction liée aux billets fournit plus d’informations sur les billets dans l’app Cartes d'Apple, par exemple l’heure d’ouverture des portes et l’heure de début du spectacle.

Avec Tap to Cash, les utilisateurs (américains) pourront envoyer et recevoir de l’argent avec Apple Cash en plaçant leur Apple Watch à proximité d’une autre Apple Watch ou d’un iPhone.

Les Apple Watch compatibles avec watchOS 11

Pour profiter de watchOS 11, il faudra posséder un modèle compatible. L'an dernier, Apple avait reconduit la même liste que l'année précédente, mais cette fois, c'est différent.



Comme annoncé par nos soins, l'Apple Watch Series 4 a été mise au placard, afin d'éviter les problèmes de performances et d'autonomie. Idem pour la Series 5 et la première SE de 2020.



Voici la liste des Apple Watch qui pourront installer watchOS 11 à la rentrée (et qui peuvent participer au programme de bêta) avec un iPhone sous iOS 18 :

Apple Watch Series 10 (à venir)

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra 1

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series SE 2022

Voilà, vous savez tout sur la nouvelle version de watchOS.