Apple présente les nouveautés d'iOS 18 et iPadOS 18 (+ compatibilité)

C'est avec un plaisir non dissimulé que nous avons assisté ce soir à la conférence d'Apple autour des nouveautés de l'iPhone, Comme prévu avec iOS 18, Apple a franchi un cap avec de nombreuses évolutions qui viennent effacer la déception de l'an dernier avec un "petit" iOS 17. Cette nouvelle mouture est disponible en bêta pour les développeurs dès à présent, et ce sera lancé en version finale au cours du mois de septembre. Les testeurs publics y auront droit en juillet.

Les nouveautés d'iOS 18

Apple vient de dévoiler la nouvelle mise à jour logicielle tant attendue, iOS 18, pour les iPhone et iPadOS 18 pour les iPad. Cette version apporte une tonne de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui promettent de révolutionner l'expérience utilisateur. Voici un aperçu des principales nouveautés.



Au menu cette année 2024, on retrouve une tonne de nouveautés, des changements souvent déjà évoqués dans nos colonnes, et d'autres que personne ne prévoyait.



Sans surprise, iOS 18 rime avec IA cette année !

Personnalisation avancée des applications

iOS 18 permet désormais de personnaliser entièrement les icônes des applications. Les utilisateurs peuvent activer le mode sombre pour toutes les icônes ou même changer leurs couleurs via un menu de personnalisation accessible. De plus, la gestion de la taille des icônes est maintenant possible, offrant une flexibilité inédite pour organiser son écran d'accueil.

Déplacement et gestion simplifiée des applications

La nouvelle mise à jour facilite le déplacement de plusieurs applications en même temps, simplifiant ainsi la réorganisation de l'écran d'accueil. Il est également plus facile de masquer des applications, qui seront rangées dans un dossier "application masquée" dans la bibliothèque d'applications, assurant une discrétion maximale.

Contrôle Center complètement repensé

Le Contrôle Center a été entièrement repensé. Il dispose maintenant d'icônes rondes et de plusieurs pages à balayer du haut vers le bas, évitant ainsi la surcharge d'information sur une seule et unique page. Les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer des raccourcis directement depuis le centre de contrôle, offrant une expérience similaire à celle des applications.

Personnalisation de l'écran de verrouilage : Acte II

iOS 18 permet de remplacer les boutons d'accès rapide à la lampe torche et à l'appareil photo en bas de l'écran de verrouillage par des raccourcis vers des applications comme Instagram ou Snapchat, offrant ainsi une personnalisation accrue. Les développeurs devront bien sûr mettre à jour leurs applications pour prendre en compte cette nouveauté. Les utilisateurs auront juste à rester appuyé sur l'écran de verrouillage pour effectuer les modifications.

Le verrouillage des applications via Face ID ou Touch ID

Apple a introduit la possibilité de verrouiller et / ou de cacher des applications sensibles via Face ID ou Touch ID. Les applications protégées exigeront une authentification pour être accessibles sur simple demande de l'utilisateur. De plus, iOS 18 permet de contrôler les contacts partagés avec une app et réduit les accès par défaut des accessoires.

Améliorations de l'application Messages

Avec iOS 18 et iMessage, utilisateurs peuvent désormais ajouter diverses réactions à un message via des emojis, programmer l'envoi de messages et formater les textes en gras, souligné ou italique. L'envoi de SMS et iMessages par satellite est aussi possible via les partenaires d'Apple, assurant une connectivité même en zones reculées. Le protocole RCS arrive également, offrant une expérience de messagerie enrichie entre utilisateurs iOS et Android.

Pour les messages programmés, comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, le message apparaîtra dans la conversation avec le logo de programmation, la date et l'heure. Si vous changez d'avis, vous pourrez l'envoyer instantanément au destinataire.

Nouveautés de l'application Mail

L'application Mail bénéficie de catégories automatiques pour organiser les messages par importance, réseaux sociaux, factures, publicités, et plus encore. Une vue spéciale permet de visualiser tous les mails reçus d'une entreprise avec une option d'archivage.

L'application Plans s'améliore

L'une des principales nouveautés est l'ajout d'une vue topographique, une fonctionnalité très attendue par les amateurs de randonnée et les adeptes des activités de plein air. Cette vue offre des cartes détaillées des reliefs, indiquant les altitudes, les dénivelés et les différents types de terrain. Cela permet aux utilisateurs de planifier leurs itinéraires de randonnée de manière plus précise, en visualisant les chemins, les sentiers et les pistes disponibles depuis le point de départ jusqu'à l'arrivée.

Fonctionnalités Clés de la Vue Topographique :

Dénivelé et altitude : Affiche les variations d'altitude le long du parcours, aidant les randonneurs à évaluer la difficulté du terrain.

Sentiers et chemins : Indique clairement les sentiers de randonnée, y compris les chemins balisés et les routes secondaires.

Points d'intérêt : Marque les points d'intérêt tels que les sources d'eau, les belvédères, les refuges et les campings.

Visualisation en 3D : Permet de basculer en mode 3D pour une vue plus immersive des reliefs, facilitant la compréhension du terrain.

Tap to Cash dans Wallet

Aux États-Unis, la fonctionnalité Tap to Cash permet de transférer de l'argent, des billets de cinéma, de concerts et d'événements sportifs via l'application Wallet entre iPhone à proximité. Bien sûr, il faudra que l'autre iPhone ait iOS 18 d'installé.

Petite mise à jour de l'application Journal

L'application Journal se dote d'une vue "Insights" avec des statistiques détaillées sur l'utilisation, ainsi qu'un champ de recherche pour faciliter la navigation.

Un mode Gaming pour l'iPhone

Le "mode Jeu" d'iOS 18 est conçu pour maximiser les performances de votre appareil pendant les sessions de jeu. Cette fonctionnalité réduit de manière significative les ressources utilisées en arrière-plan, permettant au processeur et à la mémoire de se concentrer exclusivement sur le jeu en cours.

Fonctionnalités clés de l'optimisation :

Réduction des processus en arrière-Plan : les applications et les processus non essentiels sont temporairement désactivés pour libérer des ressources.

: les applications et les processus non essentiels sont temporairement désactivés pour libérer des ressources. Priorité au GPU et au CPU : le GPU (Graphical Processing Unit) et le CPU (Central Processing Unit) de l'iPhone sont priorisés pour le rendu graphique et les calculs de jeu, assurant une fluidité et une rapidité maximales.

: le GPU (Graphical Processing Unit) et le CPU (Central Processing Unit) de l'iPhone sont priorisés pour le rendu graphique et les calculs de jeu, assurant une fluidité et une rapidité maximales. Gestion intelligente de la mémoire : la mémoire RAM est allouée de manière optimale pour éviter les lags et les ralentissements pendant les parties.

Nouvelles fonctionnalités avec les AirPods

Les utilisateurs peuvent hocher la tête pour dire oui ou la baisser pour dire non lorsqu'ils ne peuvent pas répondre à voix haute. Les appels sont améliorés grâce à la Voice Isolation, disponible uniquement sur les AirPods Pro.

L'application Photos s'améliore

L'application Photos propose un nouveau design avec des photos plus grandes sur la page d'accueil et la possibilité de masquer les captures d'écran. La recherche de photos par thème, époque ou date est facilitée et une nouvelle catégorie "Voyage" permet de retrouver toutes les photos prises dans un pays en particulier.

Avec iOS 18, Apple continue de repousser les limites de la personnalisation et de la fonctionnalité, offrant aux utilisateurs une expérience encore plus riche et flexible. Que ce soit pour les passionnés de personnalisation, les professionnels soucieux de la sécurité ou les amateurs de jeux vidéo, iOS 18 a quelque chose à offrir pour tout le monde.

Apple Intelligence

Après avoir parlé de tous les OS, Apple a dévoilé sa stratégie en matière d'IA, avec une suite de fonctionnalités qui se veulent puissantes, intuitives, intégrées, personnelles et privées.



Les fonctionnalités d'Apple Intelligence comprennent la hiérarchisation personnalisée des notifications sur l'iPhone, des outils d'écriture générative dans les applications, la génération d'images et bien plus encore comme l’enregistrement et la transcription des appels... Pour se démarquer, outre la vie privée, Apple a adapté l'IA à votre contexte individuel.



Siri examine toutes vos données, mais ne conserve rien.



Apple Intelligence est alimenté en grande partie par des modèles embarqués, compatibles avec A17 Pro sur l'iPhone 15 Pro, et avec les Macs Apple Silicon M1 et ultérieurs. Le reste est géré par des serveurs dédiés et privés, appelés Private Cloud Compute.



Outre les fonctionnalités offertes par Apple Intelligence, Tim Cook a signé avec OpenAI pour proposer ChatGPT directement au sein de ses systèmes d'exploitation.

Les nouveautés non dévoilées



Voici quelques nouveautés présentes dans iOS 18, mais qu'Apple n'a pas évoquées pendant sa conférence :

Les appareils compatibles avec iOS 18

Comme annoncé en début d'année, la liste d'iPhone compatibles n'a pas changée, mais certains appareils n'auront pas droit à toutes les nouveautés.

iPhone 16 à venir

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2nd génération)

iPhone SE (3e génération)

Les nouveautés d'iPadOS 18

Du côté de l'iPad, si les nouveautés sont en grande partie partagée avec l'iPhone, il y a de quoi se réjouir. En effet, on trouve des changements importants.

Les nouveautés d'iOS 18 aussi sur iPadOS 18 :

La majorité des nouveautés présentés ci-dessus sur iOS 18 vont débarquer sur iPadOS 18, c'est le cas pour le centre de contrôle, pour les améliorations de l'application Photos...

La majorité des nouveautés présentés ci-dessus sur iOS 18 vont débarquer sur iPadOS 18, c'est le cas pour le centre de contrôle, pour les améliorations de l'application Photos... Des animations plus fluides et immersives dans les apps. Apple donne les clés, les développeurs devront faire le reste.

Apple a également mis l'accent sur l'esthétique et la fluidité avec de nouvelles animations intégrées dans toutes les applications et les nouvelles interfaces. Ces animations rendent l'utilisation des apps plus agréable et immersive. De plus, les développeurs ont la possibilité d'exploiter ces nouvelles animations dans leurs propres applications, offrant ainsi une expérience utilisateur encore plus cohérente et engageante.

SharePlay s'améliore

SharePlay, l'outil de partage d'écran et de contenu d'Apple, se met à jour avec iPadOS 18. Les utilisateurs peuvent désormais dessiner directement sur l'écran pendant un partage, rendant les sessions de collaboration à distance plus interactives et productives. Que ce soit pour des présentations, des sessions de brainstorming ou des moments de détente entre amis, SharePlay devient un outil incontournable.

SharePlay, l'outil de partage d'écran et de contenu d'Apple, se met à jour avec iPadOS 18. Les utilisateurs peuvent désormais dessiner directement sur l'écran pendant un partage, rendant les sessions de collaboration à distance plus interactives et productives. Que ce soit pour des présentations, des sessions de brainstorming ou des moments de détente entre amis, SharePlay devient un outil incontournable.

Nouvelles scènes pour FreeForm

L'application FreeForm bénéficie également de cette mise à jour avec l'ajout de plusieurs nouvelles scènes. Ces scènes permettent aux utilisateurs de laisser libre cours à leur créativité avec plus de possibilités pour concevoir des projets, organiser des idées et collaborer de manière visuelle et intuitive.

L'application FreeForm bénéficie également de cette mise à jour avec l'ajout de plusieurs nouvelles scènes. Ces scènes permettent aux utilisateurs de laisser libre cours à leur créativité avec plus de possibilités pour concevoir des projets, organiser des idées et collaborer de manière visuelle et intuitive.

Une calculatrice (enfin)

Enfin, répondant à une demande de longue date de la communauté, Apple introduit une application de calculatrice préinstallée sur iPadOS 18. Jusqu'à présent absente de l'iPad, cette application de base mais essentielle sera désormais disponible dès l'installation, facilitant ainsi les calculs rapides et les besoins quotidiens des utilisateurs.

Enfin, répondant à une demande de longue date de la communauté, Apple introduit une application de calculatrice préinstallée sur iPadOS 18. Jusqu'à présent absente de l'iPad, cette application de base mais essentielle sera désormais disponible dès l'installation, facilitant ainsi les calculs rapides et les besoins quotidiens des utilisateurs.

Smart Script et améliorations des notes

L'application Notes voit également l'arrivée de la fonctionnalité Smart Script. Cette dernière a pour mission d'améliorer la fluidité des notes et la qualité de l'écriture. Les utilisateurs peuvent coller du texte en utilisant leur propre écriture, offrant une personnalisation et une authenticité accrues à leurs notes. Smart Script assure également une reconnaissance plus précise et une organisation plus intuitive des écrits.

L'application Notes voit également l'arrivée de la fonctionnalité Smart Script. Cette dernière a pour mission d'améliorer la fluidité des notes et la qualité de l'écriture. Les utilisateurs peuvent coller du texte en utilisant leur propre écriture, offrant une personnalisation et une authenticité accrues à leurs notes. Smart Script assure également une reconnaissance plus précise et une organisation plus intuitive des écrits.

Les appareils compatibles avec iPadOS 18

Voici la liste des iPad éligibles à iPadOS 18 :

iPad mini (5e génération ou ultérieure)

iPad (5e génération ou ultérieure)

iPad Air (4e génération ou ultérieure)

iPad Pro (2017 ou ultérieur)

Comment installer la bêta iOS 18

Pour installer la bêta, il faut donc être développeur, avoir un identifiant lié à un compte Apple Developer et activer les bêtas dans les réglages d'iOS ou d'iPadOS. Tout est expliqué dans ce tutoriel pour iOS 18.