iMessage sur iOS 18 : effets de texte, envoyer plus tard, réactions et RCS

Apple a présenté hier soir, en avant-première, les nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans l'application Messages avec iOS 18 (et iPadOS 18 ainsi que macOS 15). Après avoir proposé de répondre à un message particulier, de réagir ou encore d'annuler ou de modifier après l'envoi, Apple apporte du style à ses messages avec des options de mise en forme. La firme va plus loin avec des effets, la programmation d'envoi, des réactions diversifiées et le RCS.

Du nouveau dans iMessage avec iOS 18

Les nouveaux styles et effets

iMessage s'enrichit donc d'options pour écrire un SMS à la manière d'un courriel. Vous pouvez choisir de mettre une partie en gras, souligné, Italique ou barré. De plus, vous pouvez également utiliser de tout nouveaux effets de texte qui peuvent être appliqués à des mots individuels dans un message pour leur donner une apparence « dynamique et animée » selon Apple. Ces effets comprennent Big, Small, Shake, Nod, Explode, Ripple, Bloom et Jitter.

Un appui sur le bouton "A" à droite au-dessus du clavier permet d'accéder à tout cela. On peut aussi sélectionner du texte et voir apparaitre les nouvelles options dans le menu contextuel.

Que vous souhaitiez mettre l'accent sur une nouvelle importante, donner vie à votre emoji ou que vous soyez tout simplement époustouflé, les effets de texte vous offrent de nouvelles façons d'amplifier visuellement vos textes. Certains mots et phrases affichent automatiquement une suggestion, et vous pouvez également ajouter l'un des nombreux nouveaux effets à n'importe quel texte.

L'envoi de message pour "plus tard"

L'autre grande nouveauté est une option permettant de programmer l'envoi de messages plus tard. Pas forcément très facile à trouver, il faut appuyer sur le bouton "+" à gauche du champ de texte pour ensuite choisir "Envoyer plus tard".

De là, vous rédigez et validez. Le message sera alors affiché comme en attente, avec un contour en pointillés et l'heure d'envoi.

Les nouvelles réactions

Autre changement, les réactions. En couleurs, elles ne sont plus limitées à 6 options, mais autorisent l'utilisation de n'importe quel emoji. Enfin !

Vous pouvez désormais envoyer un Tapback avec n'importe quel emoji ou autocollant, y compris des Live Stickers créés à partir de vos propres photos et des autocollants issus de vos packs d'autocollants préférés. Accédez rapidement aux autocollants que vous et vos amis utilisez le plus, d'un simple glissement.

Les autres nouveautés d'iOS 18

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de l'application Messages sur iOS 18, citons la prise en charge prochaine de RCS pour améliorer les échanges de SMS avec les utilisateurs d'Android ou encore la possibilité d'envoyer des messages via une connexion satellite lorsque les réseaux Wi-Fi et cellulaires ne sont pas disponibles.



RCS a déjà été adopté par Google, et permet :

Prise en charge de photos et de vidéos de plus haute résolution.

Prise en charge de fichiers plus volumineux et du partage de fichiers.

Messages audio.

Réactions emoji multiplateformes.

Indicateurs de frappe en temps réel.

Accusés de lecture.

Possibilité d'envoyer des messages par voie cellulaire ou Wi-Fi (les SMS ne peuvent être envoyés que par voie cellulaire). L'envoi d'un message RCS par Wi-Fi est gratuit.

Amélioration des chats de groupe.

On ne sait pas encore si Apple introduira la prise en charge du RCS pendant la période de test de la version bêta d'iOS 18 ou si la fonctionnalité sera conservée jusqu'au lancement public de la mise à jour à l'automne.

Comment tester iOS 18 ?

La première bêta pour développeurs d'iOS 18 est disponible depuis hier soir, et une version bêta publique suivra en juillet. La mise à jour devrait être largement diffusée en septembre, juste avant le lancement des iPhone 16 et iPhone 16 Pro.