Vimeo réintroduit son application Apple TV pour tvOS 18+

Vimeo, la plateforme d'hébergement et de partage de vidéos concurrente de l'indéboulonnable YouTube, a relancé son application Apple TV, revenant sur l'App Store de la boîte noire d'Apple après une absence de deux ans.

Vimeo fait son grand retour

Nous sommes de retour avec une toute nouvelle application Vimeo TV !

L'application Vimeo, repensée pour tvOS 18 ou ultérieur, permet aux utilisateurs de découvrir, rechercher et regarder des vidéos téléchargées sur Vimeo. Elle inclut une bibliothèque, une liste "À regarder plus tard", des achats à la demande et les sélections du staff, avec des options de lecture améliorées telles que les chapitres, les contrôles de vitesse, le support multilingue et le streaming en 4K.

Nous avons repensé notre application Apple TV pour vous offrir un moyen performant de découvrir et de regarder des vidéos sans publicité. Parcourez facilement les sélections de l'équipe, accédez à tous vos contenus enregistrés et à votre bibliothèque personnelle, et profitez d'une lecture optimisée avec chapitres, contrôle de la vitesse et options multilingues.

Auparavant, les utilisateurs de Vimeo devaient utiliser AirPlay depuis l'application iPhone ou iPad pour visionner du contenu sur de grands écrans. Le retour de l'application répond à la demande de la communauté pour un visionnage premium sans publicité sur Apple TV HD et 4K. On attend d'ailleurs une nouvelle Apple TV 4K en 2025.



Vimeo est gratuit, avec des abonnements payants (Starter, Standard, Advanced, Enterprise) à partir de 20 €/mois pour les créateurs.

