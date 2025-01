Apple publie la version finale de tvOS 18.3

Apple ne s'arrête pas et publie la mise à jour finale de tvOS 18.3 pour les clients sous Apple TV. Cela fait suite à la récente sortie de tvOS 18.2.1. Une fois de plus, pas grand chose à se mettre sous la dent.

Les nouveautés de tvOS 18.3

La mise à jour tvOS 18.3 introduit la compatibilité avec les aspirateurs robots dans l'application Maison sur Apple TV et iPhone, permettant le contrôle de fonctions comme le nettoyage et la charge. En revanche, les nouvelles catégories de fonds d'écran "TV and Movies" et "Soundscapes" semblent avoir été annulées ou reportées.

Deuxième et dernier changement, Apple a ajouté un message de vente numérique dans l'application Apple TV qui précise que les achats peuvent être téléchargés pour un accès hors ligne sur certains appareils, mais pas sur les téléviseurs ou les appareils de streaming.



Pour mémoire, tvOS 18 était une mise à jour majeure du système d'exploitation pour l'Apple TV avec de nouvelles fonctionnalités comme InSight, des mises à jour pour améliorer les dialogues et les sous-titres, de nouvelles fonctionnalités Apple Fitness+, Apple Music et FaceTime, et bien plus encore.