Apple publie la version finale de tvOS 18.5

Apple a distribué la version finale de tvOS 18.5 aux clients possédant une Apple TV HD ou Apple TV 4K. Le numéro de build est 22L572 et fait suite à la sortie de tvOS 18.4.1 pour tous les utilisateurs plus tôt le mois dernier.

Pas de nouveautés

Comme la plupart des mises à jour de mai, tvOS 18.5 ne contient rien de nouveau, si ce n'est des correctifs et des améliorations pour stabiliser le système d'exploitation.

Comment mettre à jour son Apple TV :

Pour mettre à jour facilement votre Apple TV :

Connectez-vous au Wi-Fi : Assurez-vous d'une connexion Internet stable. Accédez aux réglages : Allez dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles sur votre Apple TV. Vérifiez les mises à jour : Sélectionnez Mettre à jour le logiciel. Si une mise à jour (ex. tvOS 18.5) est disponible, cliquez sur "Télécharger et installer". Attendez l'installation : L’Apple TV télécharge et installe la mise à jour, puis redémarre automatiquement.

L'historique de tvOS 18

tvOS 18 était une mise à jour majeure du système d'exploitation pour l'Apple TV, avec de nouvelles fonctionnalités comme InSight, des améliorations pour Enhance Dialogue et les sous-titres, de nouvelles capacités pour Apple Fitness+, Apple Music et FaceTime, et plus encore.



Voici les dernières évolutions de tvOS :

tvOS 18.1 (octobre 2024)

Améliorations de performance et stabilité.

Correction de bugs, notamment pour les coupures audio lors du streaming sur certaines applications (Disney+, Netflix, Apple TV).

tvOS 18.2 (décembre 2024)

Support 21:9 activé : Détection automatique ou sélection manuelle du ratio d'aspect pour projecteurs/téléviseurs.

Recherche naturelle Siri : Recherche de contenus dans Apple Music et Apple TV avec des critères combinés (genres, acteurs, décennies, etc.).

Économiseurs d'écran Snoopy : Animations adaptées à la météo, la journée et les fêtes.

Améliorations d'Enhance Dialogue pour HomePod 2e génération.

tvOS 18.3 (janvier 2025)

Principalement des corrections de bugs et améliorations de stabilité.

Pas de nouvelles fonctionnalités majeures signalées.

tvOS 18.4 (mars 2025)

Support Matter pour aspirateurs robots : Intégration dans l'app Maison pour automatisations et contrôle vocal via Siri.

Audio sans perte et faible latence : Pour AirPods Max, améliorant la qualité et réduisant les délais.

Mises à jour de l'interface Apple TV : Bouton "+" pour ajouter à la liste de suivi. Bouton "i" pour accéder aux informations d'un titre. Section "Clips" renommée, remplaçant les bandes-annonces.

ChatKit Framework : Possible préparation pour de futures fonctionnalités de messagerie (non activé pour le moment).

tvOS 18.4.1 (avril 2025)