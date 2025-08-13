Netflix active la nouvelle interface 3.0 sur Apple TV

Netflix a enfin initié le déploiement de sa nouvelle interface pour Apple TV avec la version 3.0 de l’application, concluant une mise à jour progressive initiée plus tôt cette année sur d’autres plateformes TV.

Netflix est enfin à jour sur l'Apple TV

Netflix a un nouveau look, simplifié et optimisé. Avec cette mise à jour, profitez du service que vous connaissez et aimez avec un nouveau design permettant d'obtenir plus d'informations sur les programmes en un clin d'œil. Il est ainsi plus facile de trouver quelque chose à regarder.

Testée depuis l’an dernier, cette refonte modernise l’interface avec un design épuré, centrant le contenu. La barre de navigation latérale, utilisée depuis 2018, est remplacée par un menu supérieur incluant Recherche, Accueil, Séries, Films, Jeux et Mon Netflix, fusionnant Ma Liste et Mon Netflix pour un accès simplifié.

La page d’accueil met en avant un programme vedette affiché sur une grande carte isolée, tandis que chaque section propose une carte principale avec des informations comme la date de sortie ou la description. Les vignettes statiques sont remplacées par des vignettes dynamiques qui s’étendent au survol, centralisant les bandes-annonces et descriptions.



Les recommandations, plus pertinentes, s’adaptent aux goûts et humeurs des utilisateurs grâce à un algorithme amélioré. Des étiquettes contextuelles, comme « Ajout récent » ou « N°3 des films », enrichissent les suggestions.



Cette mise à jour, nécessitant tvOS 17 ou plus, a été annoncée en mai et peut requérir une mise à jour manuelle via l’App Store. Sur iOS, Netflix teste une recherche par IA générative en bêta, permettant des requêtes conversationnelles comme « Je veux regarder quelque chose de drôle et dynamique ».



Vous êtes team Netflix ou Apple TV+ ?



PS : la nouvelle Apple TV 2025 est apparemment imminente.

