Apple TV+ dévoile un aperçu de « Widow’s Bay », une série horrifique avec Matthew Rhys

Apple TV+ a révélé les premiers détails et images de sa nouvelle série en 10 épisodes « Widow’s Bay », qui fera ses débuts mondiaux le mercredi 29 avril 2026. Les trois premiers épisodes seront disponibles dès le lancement, suivis d’un nouvel épisode chaque mercredi jusqu’à la finale le 17 juin 2026.

Une nouvelle série inédite

Le lauréat d’un Emmy Award, Matthew Rhys, y incarne le maire Tom Loftis et assure également la production exécutive. La série est créée par Katie Dippold, qui en est le showrunner et productrice exécutive, tandis que le lauréat d’un Emmy Hiro Murai réalise cinq épisodes et produit via sa société Chum Films.

Située dans une charmante petite ville insulaire isolée à 40 miles des côtes de la Nouvelle-Angleterre, « Widow’s Bay » suit le maire Loftis dans ses efforts désespérés pour relancer sa communauté en déclin – malgré l’absence de Wi-Fi, une connexion cellulaire aléatoire et des habitants superstitieux convaincus que l’île est maudite.



Déterminé à gagner le respect et à offrir un avenir meilleur à son fils adolescent en transformant l’endroit en destination touristique, Loftis ignore ces croyances. Mais lorsque les touristes arrivent enfin, les légendes oubliées depuis des décennies commencent à se réaliser.



Mêlant horreur authentique et comédie centrée sur les personnages, la série met en scène une distribution de qualité incluant Kate O’Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll et Dale Dickey.



Produite par Apple Studios, « Widow’s Bay » est produite exécutivement par Dippold, Murai, Carver Karaszewski, Claudia Shin et Rhys. Les réalisateurs supplémentaires sont Ti West, Sam Donovan et Andrew DeYoung.



Apple TV+ propose des séries dramatiques et comiques premium, des films, des documentaires novateurs et des contenus pour enfants et familles, disponibles sur tous les écrans préférés des utilisateurs. Depuis son lancement le 1er novembre 2019, Apple TV+ est devenu le premier service de streaming entièrement original au monde, avec plus de succès critiques et de récompenses que tout autre service lors de son début. À ce jour, les programmes Apple Originals ont remporté 662 prix et accumulé près de 3 000 nominations, dont les comédies multi-Emmy « The Studio » et « Ted Lasso », et le film oscarisé « CODA ».