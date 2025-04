Apple TV+ dévoile la docu-série d'aventure « The Wild Ones »

Apple TV+ a annoncé la première de sa nouvelle série documentaire en six parties, « The Wild Ones », précédemment intitulée « Endangered Planet », qui débutera mondialement le 11 juillet 2025. Les amateurs de Mike Horn devraient cocher la date.

Partez à l'aventure (sur votre canapé)

La série suit un trio d'experts en faune sauvage — l'ancien commando des Royal Marines Aldo Kane, le spécialiste des pièges photographiques Declan Burley et le cinéaste animalier Vianet Djenguet — alors qu'ils entreprennent des expéditions audacieuses à travers la Malaisie, la Mongolie, l'Arménie, l'Indonésie, le Canada et le Gabon pour protéger des espèces en danger telles que le tigre malais, l'ours du Gobi, le léopard du Caucase, le rhinocéros de Java, la baleine franche de l'Atlantique Nord et le gorille des plaines de l'Ouest. Utilisant une technologie de caméra de pointe, l'équipe capture des images rares pour mettre en lumière les efforts de conservation.

Produite par Offspring Films, connu pour les séries d'Apple TV+ « Earth At Night In Color » et « Earthsounds », la série est produite par Alex Williamson et Isla Robertson.



Apple TV+ est une plateforme de streaming premium proposant des drames, comédies, documentaires et divertissements familiaux originaux, disponible dans le monde entier depuis le 1er novembre 2019. Première plateforme de streaming entièrement originale, elle a remporté 563 prix et 2 596 nominations, notamment pour « Ted Lasso » et « CODA », lauréat de l'Oscar du meilleur film. Actuellement le tarif est en promotion à 4,99 €.