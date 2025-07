La Ligue 1 va lancer sa propre plateforme à 14,99€ par mois

La Ligue de football professionnel (LFP) vient de franchir un cap historique en annonçant la création de sa propre plateforme de diffusion pour la saison 2025-2026. Cette décision marque une rupture totale avec le modèle traditionnel de vente des droits télévisés, après les échecs successifs avec Mediapro, Amazon et plus récemment DAZN.

Un pari économique ambitieux face aux géants du streaming

La nouvelle plateforme de LFP Media, dirigée par Nicolas de Tavernost, affiche des objectifs qui feraient pâlir d'envie les services de streaming les plus établis. Avec un tarif fixé à 14,99 euros par mois avec engagement, la Ligue vise 1,2 million d'abonnés dès la première année pour générer 151 millions d'euros de revenus. Ces chiffres grimpent ensuite de manière spectaculaire : 1,5 million d'abonnés en 2026-2027 pour 320 millions d'euros, puis l'objectif ultime de 2,15 millions d'abonnés en 2028-2029 pour 470 millions d'euros de recettes annuelles.

La LFP mise aussi une offre réduite à 9,99 euros pour les moins de 26 ans, ciblant ainsi la génération qui consomme massivement le contenu en streaming. Cependant, cette offre ne sera pas disponible au lancement pour des "raisons techniques".

Le défi reste colossal quand on sait qu'Amazon Prime Video, avec son Pass Ligue 1 à 8 euros mensuels, avait atteint 1,8 million d'abonnés en 2021, tandis que DAZN plafonnait autour de 500 000 abonnés cette saison malgré des tarifs fluctuants — la plateforme a même fini par donner des abonnements dans des menus Mcdonald's. La différence réside dans l'approche : là où les plateformes existantes intégraient le football dans une offre plus large, la LFP propose une expérience 100% dédiée au championnat français.



Notez que la plateforme proposera huit matchs sur neuf par journée, le neuvième restant chez beIN Sports pour 78,5 millions d'euros annuels.

Une distribution complexe sans Canal+

Le principal défi de cette nouvelle plateforme réside dans sa distribution. Le refus de Canal+ de distribuer la plateforme constitue un coup dur majeur. Maxime Saada, président de Canal+, a justifié cette décision par des questions de prix, privant ainsi la LFP d'un distributeur historique du football français. Cette situation force LFP Media à multiplier les partenariats avec les fournisseurs d'accès internet (Orange, SFR, Free, Bouygues), les plateformes de streaming (DAZN, Prime Video) et les télévisions connectées.

Le coût total pour suivre l'intégralité de la Ligue 1 s'élève à 29,99 euros mensuels en combinant l'abonnement LFP (14,99 euros) et beIN Sports (15 euros). Paradoxalement, ce tarif représente le plus bas de l'histoire pour accéder à 100% du championnat français, mais sans les contenus additionnels qu'offraient traditionnellement Canal+ ou beIN Sports.

La présentation officielle prévue le 10 juillet prochain révélera les détails techniques et éditoriaux de cette plateforme. Avec un lancement prévu dès le 15 août pour la reprise du championnat, la LFP s'engage dans une course contre la montre qui déterminera l'avenir économique du football français. Un pari technologique et commercial qui, en cas de succès, pourrait redéfinir les codes de la diffusion sportive en France.