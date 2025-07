Danny Boyle filme "28 Years Later" avec 20 iPhone 15 Pro Max

Danny Boyle transforme l'iPhone en véritable caméra de cinéma avec "28 Years Later", démontrant une fois de plus comment Apple redéfinit les codes de l'industrie audiovisuelle. Cette approche novatrice illustre parfaitement l'évolution des outils de création mobile d'Apple.

Un tournage d'un nouveau genre avec l'iPhone 15 Pro Max

Le réalisateur britannique Danny Boyle a fait le pari audacieux de tourner entièrement "28 Years Later" avec l'iPhone 15 Pro Max. Cette décision créative, prise en collaboration avec le directeur de la photographie Anthony Dod Mantle, s'inscrit dans la philosophie de la franchise : utiliser les technologies accessibles de chaque époque. Si les premiers films exploitaient le matériel disponible dans les années 2000, le smartphone d'Apple offre aujourd'hui une qualité cinématographique professionnelle.

Boyle souligne que cette approche permet de travailler "très rapidement et très légèrement". Pour recréer un monde post-apocalyptique abandonné depuis 28 ans, l'équipe devait les décors naturels intacts. L'iPhone s'est révélé parfait pour cette exigence, permettant de capturer des images authentiques sans altérer l'environnement.

Des configurations techniques impressionnantes

L'aspect le plus fascinant du projet réside dans les systèmes de prise de vue développés spécifiquement pour le film. L'équipe a créé des rigs pouvant accueillir jusqu'à 20 iPhones simultanément, offrant une flexibilité de mouvement inégalée. Ces dispositifs légers se montaient hors plateau avant d'être transportés sur les lieux de tournage.

Certaines configurations combinaient objectifs cinéma professionnels et coques protectrices pour iPhone, permettant d'exploiter une gamme focale étendue tout en conservant les systèmes de contrôle précis du matériel traditionnel. Cette hybridation technique illustre comment Apple pousse les limites créatives au-delà des usages conventionnels du smartphone.

Cette utilisation cinématographique s'inscrit dans une tendance plus large, Apple ayant déjà employé ses iPhone pour filmer certains Apple Events et développé des caméras personnalisées pour F1: The Movie.