Amazon augmente discrètement les pubs sur Prime Video

Amazon vient de franchir un nouveau cap avec Prime Video en doublant silencieusement la charge publicitaire de sa plateforme. Les utilisateurs subissent désormais entre 4 et 6 minutes de publicité par heure, contre 2 à 3,5 minutes lors du lancement des annonces en janvier 2024.

Un alignement sur les standards du marché

Cette montée en puissance publicitaire permet à Amazon de rattraper ses concurrents américains comme Hulu, Tubi ou Paramount+, tout en restant sous les volumes de la télévision traditionnelle (13 à 16 minutes par heure). Netflix conserve pour sa part l'expérience la plus légère du secteur. Cette normalisation était prévisible : avec plus de 150 millions d'utilisateurs exposés aux publicités, Amazon dispose d'un levier financier considérable qu'il entend optimiser.

Les annonceurs y trouvent leur compte avec des CPM (coût pour mille impressions) plus attractifs, une baisse de 10 à 20% qui rend la plateforme accessible à des budgets plus modestes. Amazon développe parallèlement des outils sophistiqués comme Amazon Marketing Cloud et les enchères privées, transformant Prime Video en véritable régie publicitaire concurrentielle.

L'équilibre fragile entre revenus et satisfaction utilisateur

Cette stratégie n'est pas sans risque. Les professionnels du secteur s'interrogent sur la tolérance des spectateurs face à cette inflation publicitaire, d'autant que Prime Video impose déjà les annonces par défaut à tous ses abonnés Prime. Un défi que connaissent bien d'autres plateformes, mais qui pourrait s'avérer délicat pour Amazon si l'engagement des utilisateurs venait à chuter.

La mesure de performance reste également problématique, cantonnée à l'écosystème Amazon, ce qui complique les comparaisons avec d'autres plateformes pour les annonceurs. Un défi technique que même Apple TV+ pourrait rencontrer s'il décidait un jour d'intégrer la publicité à son service premium, même si ce n'est pas près d'arriver.



Source

Télécharger l'app gratuite Amazon Prime Video