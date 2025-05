Apple TV+ dévoile Echo Valley, un thriller avec Sydney Sweeney et Julianne Moore

Apple Original Films a révélé la bande-annonce du thriller “Echo Valley,” réunissant un casting cinq étoiles avec l'immanquable Sydney Sweeney, mais aussi l'excellente Julianne Moore ainsi que l'irlandais Domhnall Gleeson. Ce film, qui sera disponible en exclusivité mondiale sur Apple TV+ dès le vendredi 13 juin 2025, promet de belles émotions.

Découvrez « Echo Valley »

Dans “Echo Valley,” Kate (Julianne Moore) est une mère confrontée à des tensions avec sa fille troublée, Claire (Sydney Sweeney). La situation s’aggrave lorsque Claire surgit chez Kate, paniquée et couverte de sang qui n’est pas le sien. Alors que Kate tente de comprendre la vérité choquante derrière cet événement, elle découvre jusqu’où une mère peut aller pour protéger son enfant. Réalisé par Michael Pearce, lauréat d’un BAFTA, et écrit par Brad Ingelsby, nommé aux Emmy Awards, ce récit poignant explore l’amour, le sacrifice et la survie.

Produit par Ridley Scott et Michael Pruss de Scott Free Films, Kevin J. Walsh de The Walsh Company et Brad Ingelsby, “Echo Valley” est une production Apple Original Film. Rebecca Feuer, Nicole Jordan-Webber (Scott Free Films), Erika Olde, Sam Roseme (Black Bicycle Entertainment), Ted Deiker et Scott Greenberg sont producteurs exécutifs.



Voici la bande-annonce officielle :



Il ne reste plus qu'à patienter un petit mois pour pouvoir visionner ce film exclusif, alors que nous serons en pleine découverte d'iOS 19, macOS 16, visionOS 3 et autre watchOS 12.

Un catalogue de plus en plus étoffé

Pour mémoire, Apple TV+ propose des séries dramatiques et comiques de qualité, des films, des documentaires novateurs, ainsi que des divertissements pour enfants et familles, accessibles sur tous les écrans préférés des utilisateurs. Le tout pour 9,99 € par mois, sans engagement.