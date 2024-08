Apple TV+ dévoile un aperçu du thriller psychologique « Before »

La série « Before », interprétée et produite par Billy Crystal, dont la première mondiale aura lieu le vendredi 25 octobre, dévoile ses premières images.



Cette série limitée, glaçante dixit Apple, met également en scène Judith Light, Rosie Perez et Jacobi Jupe.

Une série très attendue

Une fois n'est pas coutume, Apple TV+ a dévoilé un nouveau programme à venir sur la plateforme. Cette fois, il s'agit du premier aperçu de « Before », un thriller psychologique atmosphérique centré sur les personnages, mettant en vedette l'acteur, comédien et réalisateur maintes fois primé Billy Crystal. Cette série de 10 épisodes, produite par Crystal, l'oscarisé Eric Roth et la créatrice Sarah Thorp, sera diffusée en avant-première mondiale sur Apple TV+ le vendredi 25 octobre, avec les deux premiers épisodes, suivis de nouveaux épisodes chaque vendredi jusqu'au 20 décembre.

Le reste de la distribution de cette série emplie de surnaturel comprend Judith Light (« Transparent »), lauréate de plusieurs Emmy et Tony Awards, Jacobi Jupe (« Peter Pan & Wendy »), Rosie Perez (« The Flight Attendant »), nominée aux Academy Awards, Maria Dizzia (« Orange Is the New Black »), nominée aux Tony Awards, et Ava Lalezarzadeh (« In the Garden of Tulips »).

Dans « Before », si vous n'aviez pas encore entendu parler de l'histoire, Crystal incarne Eli, un pédopsychiatre qui, après avoir récemment perdu sa femme Lynn (Light), rencontre un jeune garçon perturbé, Noah (Jupe), qui semble avoir un lien obsédant avec le passé d'Eli. Alors qu'Eli tente d'aider Noah, leur lien mystérieux s'approfondit.

Créée par Paramount Television Studios, cette série limitée est l'œuvre de Thorp (« The Bounty Hunter »), qui est à la fois showrunner, scénariste et producteur exécutif. Crystal est producteur exécutif aux côtés de Roth (« Killers of the Flower Moon », « Dune »), du réalisateur du pilote Adam Bernstein (« Silo », « Billions ») et du directeur de production Jet Wilkinson (« The Chi », « Truth Be Told »). C'est probablement l'un des programmes les plus attendus, ce qui permettra de patienter avant la saison 2 de Présumé Innocent, une autre série à suspense.