La bande-annonce de la série « Chief of War » d'Apple TV+

Apple a dévoilé la bande-annonce de sa nouvelle série dramatique historique « Chief of War », une série de neuf épisodes avec Jason Momoa, qui en est également le co-scénariste et le producteur exécutif. Tournée dans les paysages époustouflants d’Hawaï, la série s’inspire d’événements historiques et met en scène le guerrier Ka‘iana, interprété par Momoa, qui s’efforce d’unifier les îles hawaïennes à la fin du XVIIIe siècle avant la colonisation occidentale. La série sera diffusée mondialement sur Apple TV+ avec les deux premiers épisodes le 1er août 2025, suivis d’un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 19 septembre.

Une nouvelle série choc

Ancrée dans une perspective autochtone, « Chief of War » est un projet très personnel pour Momoa et le co-créateur Thomas Pa‘a Sibbett, tous deux d’ascendance hawaïenne. Le casting, majoritairement polynésien, comprend Momoa, Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale‘o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka, Te Kohe Tuhaka et Benjamin Hoetjes.

Produite par FIFTH SEASON et Chernin Entertainment, la série voit Momoa réaliser le final et agir en tant que producteur exécutif aux côtés de Doug Jung (showrunner), Sibbett, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook, Brian Andrew Mendoza, Justin Chon (qui réalise les deux premiers épisodes), Anders Engström, Jim Rowe, Molly Allen, Francis Lawrence et Tim Van Patten.



La musique du générique est composée par Hans Zimmer, lauréat d’un Grammy et d’un Oscar, avec une partition co-produite par Zimmer et James Everingham de Bleeding Fingers Music.

Après le succès mondial de « See » avec Momoa, dont les trois saisons sont disponibles sur Apple TV+, « Chief of War » enrichit le catalogue varié de la plateforme aux contenus exclusifs, qui inclut des drames, comédies, films, documentaires et divertissements familiaux. Depuis son lancement le 1er novembre 2019, Apple TV+ a remporté 578 prix et 2 674 nominations, dont des distinctions pour « Ted Lasso » et « CODA », lauréat de l’Oscar du meilleur film, devenant ainsi le premier service de streaming entièrement original à obtenir une telle reconnaissance aussi rapidement.