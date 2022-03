CODA d'Apple TV+ remporte le prix du meilleur film aux Oscars 2022

Aujourd'hui à 10:15 (Màj aujourd'hui à 10:19)

Alexandre Godard

Le film CODA, disponible depuis le 13 août 2021 sur Apple TV+, a remporté le plus grand trophée des Oscars 2022. Sacré meilleur film, cela vient conclure un mois de mars riche en louanges pour les équipes de CODA. L'autre évènement de la soirée s'appelle Will Smith. L'acteur n'a pas apprécié la blague de Chris Rock...

CODA sur le trône !

C'est la cerise sur le gâteau pour le film CODA découvert sur Apple TV+. Lors de la 94ᵉ cérémonie des Oscars qui s'est tenue cette nuit, le remake du film français La famille Bélier sorti en 2014 a obtenu le prix du meilleur film. Une distinction encore plus honorifique qu'à l'accoutumée car c'est la première fois qu'un film provenant d'un service de streaming remporte ce concours.

Voici la liste des concurrents :

Belfast

Don't Look Up

Drive My Car

Dune

La Méthode Williams

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Rappelons qu'Apple avait obtenu les droits du film CODA pour la modique somme de 25 millions de dollars. Des enchères âpres avec plusieurs concurrents, mais au vu du succès final, la pomme doit se dire qu'elle a bien fait de ne pas lâcher l'affaire.



Bien évidemment, les récompenses individuelles sont également de la partie. Le réalisateur, Siân Heder, a gagné le titre de "Meilleur scénario adapté". Il en va de même pour Troy Kotsur qui devient le tout premier acteur sourd à être sacré meilleur acteur dans un second rôle.



Le mois de mars termine donc en beauté pour les équipes du film CODA. Un mois qui avait bien commencé avec des récompenses aux SAG Awards 2022.

La gifle de Will Smith

Au passage, une scène assez surréaliste a eu lieu lors de cette 94ᵉ cérémonie des Oscars. Chris Rock, humoriste mais aussi acteur, s'est essayé au jeu de la blague sur la coiffure de la femme de Will Smtih, atteinte d'alopécie en demandant quand Jada allait sortir À armes égales 2 (le premier était incarnée par Demi Moore au crâne rasé pour l'occasion).



Une blague qui est visiblement très mal passée du côté de Will Smith qui s'est simplement levé pour lui mettre une gifle en pleine tête... Si la salle a d'abord éclaté de rire, cela a vite changé quand Will Smith a prononcé le mot 'F*****". L'acteur a par ailleurs reçu le prix du meilleur acteur juste derrière !