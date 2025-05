Apple TV+ signe le portrait ultime de Scorsese dans une série documentaire

Apple TV+ a annoncé une série documentaire inédite intitulée « Mr. Scorsese », consacrée à la vie et à l’œuvre du légendaire réalisateur Martin Scorsese. Réalisée par Rebecca Miller, cette série en cinq épisodes promet un regard intime et inédit sur l’un des plus grands noms du cinéma.

Mr. Scorsese : le maître filmé à son tour

Le 21 mai 2025, Apple TV+ a annoncé une nouvelle série documentaire en cinq parties intitulée « Mr. Scorsese », consacrée à la vie et à la carrière du réalisateur emblématique Martin Scorsese. Réalisée par Rebecca Miller, cette série promet une plongée intime dans l’univers du cinéaste, avec des témoignages de ses collaborateurs les plus proches.

Un portrait cinématographique en cinq actes

« Mr. Scorsese » retrace le parcours du réalisateur de films cultes tels que Taxi Driver, Les Affranchis ou The Irishman. La série comprend des entretiens avec des figures majeures du cinéma ayant collaboré avec Scorsese, notamment Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg, Daniel Day-Lewis, Mick Jagger, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett et Rodrigo Prieto.

Rebecca Miller a exprimé sa gratitude pour la liberté artistique qui lui a été accordée, soulignant que le projet, initialement prévu comme un film unique, s’est transformé en une série de cinq épisodes au fil des cinq années de production.

Une collaboration continue entre Scorsese et Apple

Cette série documentaire s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre Martin Scorsese et Apple. En 2023, le film Killers of the Flower Moon, réalisé par Scorsese, avait été diffusé sur Apple TV+. Plus récemment, le réalisateur a fait une apparition dans la série comique The Studio, également disponible sur la plateforme.

Date de sortie et disponibilité

La série Mr. Scorsese sera prochainement disponible sur Apple TV+. Elle rejoindra un catalogue riche en contenus originaux, aux côtés de séries telles que Ted Lasso, Severance, The Morning Show et Silo. Pour rappel, Apple TV+ est actuellement à 9,99 €/ mois.