Apple TV+ annonce la série "Cape Fear" avec Javier Bardem, produite par Scorsese et Spielberg

Apple TV+ a officiellement commandé une nouvelle série, « Cape Fear » ou les « Les Nerfs à vif » en français, avec une pluie de stars. En premier lieu, on trouve Javier Bardem, lauréat d'un Oscar, qui sera non seulement le premier rôle mais aussi le producteur exécutif. La série est dirigée par le créateur Nick Antosca, connu pour son travail sur des séries comme « The Act », « Candy » et « A Friend of the Family », avec également les illustres producteurs exécutifs que sont Martin Scorsese et Steven Spielberg.

Une série très attendue

Prévue en 10 épisodes, « Cape Fear » plonge dans la vie des avocats Amanda et Steve Bowden, dont l'existence paisible est brisée lorsque Max Cady, une figure menaçante de leur passé interprétée par Bardem, est libéré de prison. Cette série promet un récit "hitchcockien" explorant les thèmes de la peur, de la vengeance et de la fascination moderne pour les vrais crimes.

Produite sous les bannières d'UCP (Universal Studio Group) et d'Amblin Television, la série s'inspire du roman de John D. MacDonald "The Executioners" (ou "Les Bourreaux" en français), qui a déjà été adapté au cinéma, notamment par Scorsese en 1991, où il mettait en vedette un certain Robert De Niro. Bardem reprendra directement le rôle de De Niro, trente-cinq ans plus tard.



Spielberg, qui a produit le film de 1991, s'associe à nouveau à Scorsese pour ce projet. Les autres producteurs exécutifs incluent Alex Hedlund de Eat the Cat, et Darryl Frank et Justin Falvey d'Amblin Television. La série est conçue dans le cadre du contrat en cours d'Antosca avec UCP, où il travaille depuis 2017.



L'implication de Bardem chez Apple s'étend au-delà de cette série ; Il devrait également apparaître dans le prochain film du géant américain, « F1 », dont la sortie mondiale en salles est prévue le 27 juin 2025. Ce projet souligne une autre collaboration fructueuse entre Apple TV+ et Amblin Television, après leur travail sur « Masters of the Air ». De plus, le récent partenariat d'Apple avec Scorsese sur « Killers of the Flower Moon », qui a reçu dix nominations aux Oscars, a montré les ambitions premium de la firme dans ce domaine. Encore un.

À propos d'Apple TV+

