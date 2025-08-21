Apple TV+ augmente une seconde fois son prix : 12,99 $ aux USA !

Apple a annoncé une augmentation du prix d'Apple TV+ aux États-Unis et dans certains marchés internationaux comme le Canada, Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Mexique, effective dès aujourd'hui. L'abonnement mensuel passera désormais à 12,99 $, contre 9,99 $ auparavant, tandis que les prix des abonnements annuels et du forfait Apple One restent inchangés.

Un nouveau prix pour tous les abonnés

Les abonnés actuels verront le nouveau tarif appliqué 30 jours après leur prochaine date de renouvellement. Un seul abonnement peut toujours être partagé avec jusqu'à six personnes via le partage familial. Le service lancé fin 2019 était initialement à 4,99 €, avant de passer à 9,99 € en 2023. La France reste pour le moment sur l'ancien tarif.

Pour justifier sa décision, Apple a souligné l'expansion de sa bibliothèque de contenus originaux sur Apple TV+ depuis son lancement et a rappelé qu'Apple One offre le meilleur rapport qualité-prix pour accéder à l'ensemble de ses services d'abonnement. La plateforme reste sans publicité avec un seul niveau d'abonnement, incluant la qualité 4K HDR et l'audio spatial, contrairement à d'autres services de streaming.



Bien qu'Apple ne divulgue pas de chiffres précis sur le nombre d'abonnés, la fréquentation d'Apple TV+ connaît une croissance significative, avec une augmentation à "deux chiffres soutenue" d'une année sur l'autre, comme indiqué lors du dernier appel aux résultats financiers de l'entreprise. Notamment, la saison 2 de Severance a entraîné une forte augmentation de l'audience, atteignant la 5e place du classement des streaming Nielsen aux États-Unis. Apple TV+ continue également de recevoir des éloges critiques, avec Severance et The Studio en tête des nominations aux Emmy cette année, dont les résultats seront annoncés le 15 septembre.



Pour 2025, Apple TV+ possède un programme chargé, avec de nouvelles sorties chaque semaine, incluant la saison 4 de The Morning Show (17 septembre), Slow Horses (24 septembre), la très attendue série Pluribus du créateur de Breaking Bad (7 novembre), ainsi que de nouveaux films comme Highest 2 Lowest et The Lost Bus.



