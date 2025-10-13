F1 The Movie sort le 12 décembre sur Apple TV+

Le blockbuster d’Apple Original Films, « F1 The Movie », réalisé par Joseph Kosinski avec Brad Pitt, fera ses débuts mondiaux en streaming sur Apple TV le 12 décembre 2025 d'après le communiqué, après une sortie en salles réussie. Mais, une fois de plus, la France devra patienter un peu plus longtemps, à cause de la chronologie des médias.

La nouvelle passion d’Apple

Depuis sa sortie en salles le 27 juin 2025, le film a rapporté plus de 600 millions de dollars dans le monde, devenant le film sportif le plus rentable de tous les temps, le long métrage original le plus lucratif de l’année et le plus grand succès au box-office de Brad Pitt. Il a également marqué la plus grande ouverture aux États-Unis pour un film live-action original en cinq ans, obtenant un A CinemaScore et un score d’audience de 97 % sur Rotten Tomatoes, salué comme le film de course le plus authentique jamais réalisé.

Le producteur Jerry Bruckheimer s’est dit enthousiaste à l’idée de proposer l’action palpitante du film à un public mondial via la plateforme d’Apple TV.

Collaborer avec Apple et la Formule 1 a été incroyable, et nous sommes ravis que les fans du monde entier puissent vivre cette expérience cinématographique

Tourné lors de vrais week-ends de Grand Prix, le film suit Sonny Hayes (Brad Pitt), prodige de la Formule 1 des années 1990 qui, après un accident presque fatal, revient courir pour une équipe en difficulté dirigée par son ancien coéquipier Ruben Cervantes (Javier Bardem). Aux côtés du rookie Joshua Pearce (Damson Idris), Sonny affronte une concurrence acharnée et cherche la rédemption. La distribution inclut Kerry Condon, Tobias Menzies et Kim Bodnia, avec une production signée Bruckheimer, Kosinski, Lewis Hamilton et d’autres.

Au-delà de son succès au box-office, « F1 The Movie » a déclenché un phénomène musical mondial avec F1® The Album, incluant le tube nominé aux VMA de Tate McRae, « Just Keep Watching ». La bande-son a vendu plus de 650 000 albums, cumulé un milliard de streams et domine le classement Billboard des chansons de films. Le film reste disponible à l’achat sur des plateformes comme l’application Apple TV et Amazon Prime Video.



Apple TV continue de proposer un divertissement premium et 100 % original, avec « F1 The Movie » devenant un incontournable de 2025.