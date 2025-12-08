Paramount veut doubler Netflix avec une offre à 108 milliards pour Warner Bros

Comme prévu, ce feuilleton promet de faire beaucoup parler en 2026. Quelques jours après l’accord officiel entre Netflix et Warner Bros, Paramount revient à la charge avec une offre nettement plus agressive, dépassant celle de Netflix de 26 milliards de dollars. La bataille s’annonce particulièrement intense.

Paramount lance une OPA hostile de 108 milliards de dollars sur Warner Bros. Discovery

Dans un coup de théâtre qui ébranle Hollywood, Paramount Skydance a lancé ce lundi une offre publique d’achat hostile sur Warner Bros. Discovery, évaluée à 108,4 milliards de dollars. Cette manœuvre audacieuse intervient seulement trois jours après l’annonce du rachat de de Warner Bros. par Netflix, créant une confrontation sans précédent entre deux géants du divertissement.

David Ellison, PDG de Paramount et fils du milliardaire Larry Ellison, propose 30 dollars par action entièrement en cash pour l’intégralité de Warner Bros. Discovery, incluant les studios, HBO Max et les chaînes câblées comme CNN et TNT. Cette offre contraste avec l’accord Netflix de 82 milliards de dollars en actions, qui se concentre uniquement sur les studios et le streaming, laissant les chaînes câblées être séparées en une entité distincte.



Au-delà des chiffres, deux visions s’affrontent. Paramount promet de maintenir une production cinématographique robuste avec plus de 30 films par an destinés aux salles, respectant les fenêtres traditionnelles de distribution. Une promesse qui résonne auprès de la communauté créative d’Hollywood, inquiète de l’approche de Netflix vis-à-vis des sorties en salles. Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a laissé entendre que les fenêtres d’exclusivité cinématographique évolueraient pour devenir plus flexibles. Netflix n'est clairement pas tourné vers le cinéma.

Ellison argue également que la fusion Netflix-Warner Bros. constituerait une position anticoncurrentielle, tandis que Paramount obtiendrait plus facilement l’approbation réglementaire. Le président Donald Trump a d’ailleurs exprimé des réserves concernant le deal Netflix, évoquant des problèmes potentiels liés aux parts de marché.



Le financement de cette offensive est garanti par Bank of America, Citi et Apollo Global, complété par les fonds de la famille Ellison et RedBird Capital. Plus controversé, le dossier SEC révèle le soutien de fonds souverains d’Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats arabes unis, ainsi que d’Affinity Partners, la société de Jared Kushner.



Cette saga a débuté en septembre dernier avec des offres successives d’Ellison, toutes rejetées par le conseil d’administration de Warner Bros. Discovery. Ironiquement, cette bataille a fait doubler la valeur du titre, qui est passé de 12,54 dollars à près de 28 dollars. Les actionnaires doivent maintenant choisir entre la sécurité du cash de Paramount et les promesses de valorisation de Netflix, dans une décision qui pourrait redéfinir l’avenir d’Hollywood.