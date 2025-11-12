Voici la bande-annonce officielle de « Toy Story 5 »

Disney et Pixar, notamment fondé par un certain Steve Jobs, viennent de dévoiler la première bande-annonce teaser officielle pour Toy Story 5, prévue pour une sortie en salles le 19 juin 2026. Ce dernier chapitre secoue les choses en opposant les jouets adorés à l’invasion implacable des gadgets modernes.

Disney épinglée par les internautes

Après avoir un premier teaser utilisant un vieux cadran d'Apple Watch, place à du concret.



Au cœur de l’action de Toy Story 5 se trouve Lilypad, une tablette intelligente élégante inspirée d’une grenouille, incarnée par la talentueuse Greta Lee en anglais. Cet appareil ingénieux pose un vrai problème à Woody, Buzz, Jessie et leur bande de jouets, transformant les moments de jeu quotidiens en une bataille contre les écrans et les algorithmes.

Dans le casting original, les voix emblématiques reviennent : Tom Hanks en Woody, Tim Allen en Buzz Lightyear, Joan Cusack en Jessie, et Tony Hale en Forky l’excentrique. Pour ajouter des rires frais, Conan O’Brien prête sa voix à « Smarty Pants », un jouet high-tech conçu pour les aventures de l’apprentissage de la propreté.



Réalisé par Andrew Stanton (WALL·E, Le Monde de Nemo) et coréalisé par Kenna Harris (Ciao Alberto), le film explore en profondeur les thèmes de l’adaptation, où les jouets intemporels luttent dans un monde saturé de technologie. Stanton et Harris s’enthousiasment pour leur collaboration avec Lee, qui infuse Lilypad d’un mélange égal de malice et de tendresse, qualifiant cela de moment fort de la production.



Toy Story 5 s’engage à prolonger la saga adorée de Pixar avec des clins d’œil émouvants à la camaraderie, aux souvenirs tendres et au tiraillement intemporel entre le jeu créatif et l'innovation de pointe, sept ans après Toy Story 4.



Plongez dans la bande-annonce de Toy Story 5 juste ici :

Date de sortie de Toy Story 5

La sortie de Toy Story 5 est prévue pour le 19 juin 2026. En attendant, rappelons les dates de sortie des précédents opus, l'une des séries d'animation les plus appréciées au monde :