Apple TV+ démarre 2026 avec la saison 3 de Téhéran

Apple TV+ démarre l’année du bon pied avec la première mondiale de la saison 3 de Téhéran, l’un de ses succès internationaux les plus marquants. Cette saison de huit épisodes débute aujourd’hui, le 9 janvier 2026, avec le premier épisode disponible dès maintenant, et les suivants sortent chaque vendredi jusqu’au final le 27 février.

Hugh Laurie intègre cette série phare d'Apple

Ce retour très attendu de la série israélienne primée aux International Emmy Awards arrive plus de trois ans après la fin de la saison 2 en 2022. Niv Sultan reprend une fois de plus le rôle de Tamar Rabinyan, l’agent du Mossad et hackeuse ingénieuse. Après être passée hors contrôle dans le final explosif de la saison 2 et avoir subi des pertes personnelles dévastatrices, Tamar lutte désormais pour sa survie : elle doit reconstruire la confiance au sein du Mossad tout en affrontant des menaces mortelles à Téhéran.

Hugh Laurie (Dr House), nominé aux Emmy à plusieurs reprises, rejoint la distribution cette saison dans le rôle d’Eric Peterson, un inspecteur nucléaire sud-africain qui apporte de nouvelles couches d’intrigue. À ses côtés, on retrouve Shaun Toub dans le rôle de l’enquêteur iranien Faraz Kamali, Shila Ommi, ainsi que les nouveaux venus Sasson Gabai, Phoenix Raei et Bahar Pars.



Le tournage de la saison 3 s’est achevé en 2023, mais la sortie mondiale a été reportée en raison des thèmes sensibles du conflit Iran-Israël, dans le contexte des événements réels après les attaques du 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza. La saison a déjà été diffusée intégralement sur la chaîne israélienne coproductrice KAN 11 à partir de décembre 2024.



Apple profite de ce lancement pour renouveler Téhéran pour une saison 4, actuellement en production.Les saisons 1 et 2 sont disponibles en streaming sur Apple TV+ dès maintenant. Les nouveaux abonnés peuvent profiter d’un essai gratuit de sept jours.

Les prochaines sorties sur Apple TV+ début 2026

Téhéran ouvre un premier trimestre chargé de retours très attendus :

14 janvier : Saison 2 de Hijack , avec Idris Elba dans un nouveau thriller en temps réel - cette fois, une prise d’otages dans le métro de Berlin.

, avec Idris Elba dans un nouveau thriller en temps réel - cette fois, une prise d’otages dans le métro de Berlin. Mi-janvier : Saison 2 de Drops of God (Gouttes de Dieu), qui poursuit son intense drame autour d’un héritage vinicole.

(Gouttes de Dieu), qui poursuit son intense drame autour d’un héritage vinicole. 28 janvier : Saison 3 de Shrinking , avec Jason Segel et Harrison Ford de retour pour des séances de thérapie émouvantes (et hilarantes).

, avec Jason Segel et Harrison Ford de retour pour des séances de thérapie émouvantes (et hilarantes). Février : Nouvelles saisons de The Last Thing He Told Me et Monarch: Legacy of Monsters .

et . 13 février : Le film romantique A24 Eternity , pile pour la Saint-Valentin.

, pile pour la Saint-Valentin. 18 mars : Toute nouvelle série dramatique Imperfect Women, avec Elisabeth Moss et Kerry Washington.

Apple promet des premières originales presque chaque semaine tout au long de 2026, de quoi rafler toujours plus de prix, éclipsant petit à petit Netflix. Le pionnier du streaming a beau avoir un catalogue inépuisable, la qualité ne semble pas être la priorité.