La série Apple "Shrinking" est renouvelée pour une 2e saison !

Disponible depuis fin janvier 2023 dans le catalogue d'Apple TV+, la série Shrinking semble avoir réussi à conquérir les abonnés, car le géant californien annonce déjà le renouvellement de la série pour une seconde saison. Une bonne nouvelle qui va donner le sourire aux spectateurs de la série !

Shrinking saison 2, c'est officialisé

Apple TV+ est un service de streaming qui ne communique jamais les audiences de ses contenus, mais qui surveille énormément les performances de ses programmes. Tout comme Netflix, Apple renouvelle ses séries seulement si celles-ci ont atteint l'objectif d'audience prédéfinie avant le lancement du programme. Sans surprise, si les abonnés Apple TV+ n'ont pas aimé, le service de streaming privilégiera l'investissement dans une autre création originale.



Dans le cas de Shrinking, l'audience de la série a réussi à convaincre les dirigeants d'Apple de tourner et diffuser de nouveaux épisodes dans le cadre d'une saison 2 à venir prochainement en exclusivité sur Apple TV+.

La série Shrinking a été créée par Brett Goldstein et Bill Lawrence, qui produisent également la comédie à succès Ted Lasso sur Apple TV+. La série met en avant l'histoire d'un thérapeute en deuil qui décide de complètement modifier son approche avec ses patients. Au lieu de les réconforter ou même de les raisonner avec les mots et discours qu'il a l'habitude d'utiliser depuis le début de sa carrière, il va prendre l'initiative de dire ce qu'il pense et ça ne va pas toujours être très professionnel !



Des changements majeurs vont alors avoir lieu dans le quotidien du thérapeute, mais aussi dans celui de ses patients qui écoutent et suivent attentivement les recommandations de leur thérapeute.



La saison 1 de Shrinking est toujours en cours de diffusion sur Apple TV+, les 10 épisodes seront tous accessibles dès le 24 mars. Pour la seconde saison, il faudra s'armer de patience, car entre l'écriture, le tournage et la disponibilité dans le catalogue d'Apple TV+, il faudra attendre au minimum 10 à 12 mois.