Apple officialise la saison 2 de sa série "Criminal Record"

C'est une série qui n'a pas fait l'objet d'une grande promotion et qui a été plutôt discrète dans le classement des contenus les plus visionnés sur Apple TV+. Et pourtant... la série Criminal Record a rempli ses objectifs pour l'écriture et le tournage de nouveaux épisodes dans le cadre d'une seconde saison. À travers un communiqué de presse, Apple dévoile qu'une saison 2 de Criminal Record arrivera prochainement en exclusivité mondiale sur Apple TV+.

Criminal Record, la saison 2 est validée

Apple a récemment confirmé le renouvellement de sa série "Criminal Record" pour une deuxième saison. Dès sa première saison, la série originale a été acclamée pour son intrigue complexe et ses rebondissements surprenants. Les critiques françaises et américaines ont qualifié le show de "thriller criminel de pointe", avec des moments "choquants" et "inattendus" qui ont su maintenir les abonnés en haleine. Sans surprise, face à ces critiques particulièrement bonnes, il était logique de répondre favorablement à l'attente des abonnés pour une deuxième saison.



Pour les épisodes à venir, le casting de la série restera presque inchangé. Peter Capaldi, lauréat d'un Oscar et bien connu pour ses rôles dans "Doctor Who" et "The Thick of It", reprend son rôle d'inspecteur en chef Daniel Hegarty. À ses côtés, Cush Jumbo, nommée aux Critics Choice Awards pour ses performances dans "The Good Wife" et "The Good Fight", incarne à nouveau le sergent détective June Lenker. Leur alchimie à l'écran et leurs performances ont été saluées comme "captivantes" et "extraordinaires", contribuant grandement au succès de la série.

La deuxième saison de "Criminal Record" promet d'être tout aussi palpitante. Comme l'explique Apple, l'intrigue se concentrera sur June Lenker, qui se retrouve plongée dans une nouvelle enquête après qu'un rassemblement politique à Londres tourne au drame, entraînant la mort d'un jeune homme. L'inspecteur en chef Daniel Hegarty pourrait détenir des informations cruciales, mais June devra accepter une offre risquée pour obtenir son aide. Cette nouvelle saison s'annonce riche en suspense et en révélations, fidèle à l'esprit de la première saison.



"Criminal Record" est produit pour Apple TV+ par Tod Productions et STV Studios. Pour cette deuxième saison, Elaine Collins, connue pour son travail sur "Shetland" et "Vera", ainsi que Chris Sussman, producteur de "Trying" et "Good Omens", rejoignent l'équipe en tant que producteurs exécutifs. Paul Rutman, Peter Capaldi et Cush Jumbo continuent également de servir de producteurs exécutifs.



Pour le moment, aucune date de sortie estimée pour la saison 2 de Criminal Record, mais on peut espérer une disponibilité sur Apple TV+ au cours du 2e ou 3 trimestres de 2025. L'écriture et le tournage des épisodes va commencer le plus rapidement possible pour réduire le plus possible l'attente.