Apple TV+ : la série Criminal Record est disponible

Auparavant, les lancements de nouveaux contenus sur Apple TV+ n’avaient lieu que le vendredi matin, depuis un bon moment, Apple sort aussi des films et séries le mercredi. La firme de Cupertino vient de publier la série « Criminal Record » au rythme d’un nouvel épisode chaque mercredi.

Une nouvelle série passionnante à découvrir

Apple TV+ enrichit son catalogue avec une nouvelle série captivante, “Criminal Record”, un drame policier britannique exclusif à la plateforme. Cette série est une exploration fascinante du conflit entre la détective June Lenker, jouée par Cush Jumbo et l’inspecteur en chef Daniel Hegarty, incarné par Peter Capaldi. Leurs affrontements tournent autour d’une ancienne affaire de meurtre, promettant ainsi une intrigue riche en tensions.



La série débute avec les deux premiers épisodes disponibles en streaming, suivis d’un nouvel épisode chaque mercredi matin, cette programmation se terminera avec un épisode final, le 21 février 2024.

“Criminal Record” se distingue par son approche audacieuse des thèmes sensibles tels que le racisme systématique et les échecs institutionnels au sein du système de police britannique. Ces sujets profonds ajoutent une couche supplémentaire de complexité à la série, la rendant non seulement divertissante mais aussi pertinente et pensante.



En choisissant des acteurs de renom comme Peter Capaldi et Cush Jumbo, Apple TV+ s’assure que “Criminal Record” soit portée par des performances exceptionnelles. Leurs interprétations apportent authenticité et profondeur aux personnages, renforçant ainsi l’impact dramatique de la série.