Tim Cook annonce le début de tournage de la saison 4 de Ted Lasso

Le coach le plus attachant du petit écran revient bientôt. Apple TV+ a dévoilé la première image officielle de la saison 4 de Ted Lasso, relançant l’enthousiasme des fans du monde entier.

Apple TV+ a dévoilé la toute première image de la saison 4 de Ted Lasso. La photo a été partagée en avant-première par Tim Cook lui-même sur X (anciennement Twitter), attirant immédiatement l’attention des fans. Le message qui accompagne cette image confirme que le tournage de la saison 4 vient de démarrer.

Sur ce cliché, on retrouve les visages emblématiques de la série : Jason Sudeikis (Ted), Hannah Waddingham (Rebecca), Jeremy Swift (Higgins), Juno Temple (Keeley), ainsi que Brett Goldstein (Roy Kent) et Brendan Hunt (Coach Beard), tous de retour pour cette nouvelle aventure.

La saison 4 introduira plusieurs nouveaux personnages. Parmi eux : Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern, et surtout Grant Feely, qui incarnera Henry, le fils de Ted.

Ce nouveau chapitre de la série verra Ted revenir à Richmond, non pas pour reprendre l’équipe masculine, mais pour entraîner une équipe féminine évoluant en deuxième division anglaise. Un nouveau défi porteur d’émotion, d’humour et d’inspiration.

Alors que Ted Lasso devait s’arrêter après trois saisons, Apple a finalement annoncé son retour en mars 2025. Depuis son lancement en 2020, Ted Lasso a conquis le cœur du public et de la critique à travers le monde. La série a remporté de nombreux prix prestigieux, dont plusieurs Emmy Awards, saluée pour son optimisme, son humour intelligent et la profondeur de ses personnages.



Le personnage de Ted, coach naïf mais sincère, est devenu un symbole de bienveillance dans une époque marquée par le cynisme. Grâce à lui, Apple TV+ a gagné en crédibilité face aux géants du streaming.

From biscuits to BBQ: Ted Lasso Season 4 kicks off production in Kansas City! ⚽️ pic.twitter.com/UDKgXqw68d