Tim Cook encense le nouveau clip d’OK Go tourné avec 64 iPhone

Comment obtenir une superbe publicité sans dépenser un centime… Le groupe de musique américain OK Go a eu l'honneur de voir son dernier clip validé personnellement par Tim Cook sur son compte officiel X. Dans ce clip, on ne voit que des iPhone, d'où le like du CEO d'Apple.

1,5 million de vues en 5 jours

Le groupe de rock américain OK Go a dévoilé un nouveau clip pour leur chanson “A Stone Only Rolls Downhill”, mettant en scène 64 iPhone utilisés de manière créative tout au long de la vidéo. Une initiative saluée par le PDG d'Apple en personne. Tim Cook a partagé ce clip sur le réseau social X avec le hashtag #ShotOniPhone, indiquant que la vidéo a été entièrement filmée à l’aide d’un iPhone et fait référence au concept officiel de la marque Shot on iPhone.

Bien que le modèle exact d’iPhone utilisé ne soit pas précisé, les appareils présentés dans la vidéo possèdent la fonctionnalité Dynamic Island, suggérant l’utilisation de modèles récents. Cette initiative met en avant les capacités vidéo de l’iPhone et démontre comment des artistes peuvent exploiter la technologie mobile pour produire des contenus visuels innovants.

OK Go est reconnu pour ses clips inventifs et originaux, et cette dernière production ne fait pas exception. L’utilisation simultanée de 64 iPhone dans diverses configurations offre une expérience visuelle unique, renforçant l’idée que des outils accessibles peuvent être utilisés pour créer des œuvres artistiques de haute qualité.

Cette collaboration entre OK Go et l'iPhone souligne également l’importance croissante des smartphones dans la production vidéo professionnelle. Surtout celle de l'iPhone qui est en capacité de réaliser les courts-métrage à lui tout seul. En somme, le clip “A Stone Only Rolls Downhill” d’OK Go illustre parfaitement comment la technologie moderne peut être intégrée de manière artistique pour produire des contenus visuels captivants.