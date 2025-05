“Last Scene” : l’émotion du cinéma, tournée avec un iPhone

Le réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda signe “Last Scene”, un court-métrage bouleversant entièrement filmé avec l’iPhone 16 Pro. Ce projet, produit par Apple, met en avant les capacités impressionnantes du smartphone pour raconter une histoire intime et visuellement saisissante.

Quand l'iPhone devient une caméra professionnelle

La vidéo intitulée “Shot on iPhone 16 Pro | ‘Last Scene’ – A Film by Kore-eda Hirokazu” est un court-métrage réalisé par le cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda, connu pour ses œuvres sensibles et humanistes. Ce film met en lumière les capacités cinématographiques de l’iPhone 16 Pro, en particulier sa fonction de vidéo spatiale, qui permet une immersion en trois dimensions.

Synopsis du film “Last Scene”

Le film explore les thèmes de la mémoire, de la perte et de la connexion humaine. À travers une narration délicate, Kore-eda dépeint les derniers instants d’une relation, capturant les émotions subtiles des personnages. La technologie de l’iPhone 16 Pro est utilisée pour accentuer l’intimité des scènes, offrant une profondeur visuelle qui renforce l’impact émotionnel.

Une démonstration des capacités de l’iPhone 16 Pro

Ce court-métrage sert également de vitrine pour les fonctionnalités avancées de l’iPhone 16 Pro :

Vidéo spatiale : offrant une expérience immersive en 3D.

offrant une expérience immersive en 3D. Qualité d’image cinématographique : permettant de capturer des détails fins et des nuances de lumière.

permettant de capturer des détails fins et des nuances de lumière. Stabilisation avancée : assurant des prises de vue fluides même en mouvement.

En collaborant avec un réalisateur de renom, Apple démontre que ses appareils peuvent être des outils puissants pour la création cinématographique professionnelle.

Les techniques de tournage avec l’iPhone 16 Pro

Le tournage de “Last Scene” a été entièrement réalisé à l’aide de l’iPhone 16 Pro, sans caméra professionnelle. L’équipe a exploité la fonction vidéo spatiale pour capter la profondeur et donner une sensation de volume et de présence aux scènes, en particulier dans les moments d’émotion silencieuse.



Le mode Log vidéo et la compatibilité avec les workflows ProRes ont permis d’obtenir une colorimétrie fidèle et cinématographique lors de la post-production. Des accessoires professionnels comme des stabilisateurs, des rigs et des objectifs externes ont parfois été utilisés, mais l’essence même du film repose sur la portabilité et la réactivité de l’iPhone, prouvant que la frontière entre smartphone et caméra de cinéma devient de plus en plus floue.

Conclusion

“Last Scene” est une œuvre poignante qui illustre comment la technologie moderne peut servir l’art narratif. Grâce à la vision de Kore-eda et aux capacités de l’iPhone 16 Pro, le film offre une expérience visuelle et émotionnelle riche, prouvant que les smartphones peuvent désormais rivaliser avec les équipements professionnels dans le domaine du cinéma.