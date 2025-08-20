No Frame Missed : court-métrage d'Apple sur la maladie de Parkinson

No Frame Missed est un nouveau court-métrage signé Apple, entièrement tourné avec un iPhone, qui met en lumière la puissance de la technologie au service de l’accessibilité. À travers les récits de personnes atteintes de la maladie de Parkinson, le film illustre comment des outils innovants peuvent redonner autonomie, créativité et dignité à ceux qui en ont le plus besoin. Un projet qui s’inscrit dans la campagne Shot on iPhone.

Shot on iPhone : nouveau court-métrage tourné à l'iPhone

Apple a dévoilé un court-métrage poignant intitulé No Frame Missed, mettant en lumière la manière dont ses technologies d’accessibilité transforment la vie de personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Ce film, tourné entièrement avec un iPhone, s’inscrit dans la campagne Shot on iPhone et célèbre la puissance de l’innovation au service de l’humain.

Le récit suit trois individus — Brett Harvey, Ellen Victoria et Bette W. — qui vivent avec la maladie depuis plusieurs années. À travers leurs témoignages, le film révèle comment des fonctionnalités comme le mode Action permettent de capturer des vidéos fluides malgré les tremblements, redonnant à chacun le pouvoir de créer et de se souvenir.

Pour Brett, cinéaste de longue date, pouvoir filmer à nouveau sans contrainte est une renaissance. Ellen, quant à elle, utilise la commande vocale pour piloter son iPhone, retrouvant ainsi une forme d’autonomie dans son quotidien. Bette, passionnée de photographie, redécouvre le plaisir de capturer des instants sans se soucier de la stabilité.



Ce court-métrage ne se contente pas de démontrer les capacités techniques de l’iPhone : il incarne une philosophie "inclusive", où la technologie devient un vecteur d’émotion, de dignité et de liberté pour tous. Apple y affirme sa volonté de concevoir des outils qui s’adaptent aux besoins réels, en mettant l’humain au cœur de l’innovation.