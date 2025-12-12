L’arrivée du premier iPhone Fold devrait consacrer l’ère des pliables

Le marché des smartphones pliables s’apprête à connaître son plus grand bouleversement : Apple arrive enfin. Selon le dernier dossier "Foldable-Rollable Display Shipment Tracker" de Counterpoint Research, les livraisons de panneaux d’écran pliables devraient bondir de 46 % d’une année sur l’autre en 2026, l’entrée d’Apple sur ce segment étant le principal catalyseur.

Apple va tirer le marché vers le haut

« Apple est le moteur clé », explique Guillaume Chansin, analyste chez Counterpoint. « Dès qu’elle commence à s’approvisionner en panneaux pour un premier modèle, tout le marché est relancé. »



L’appareil – que l’industrie appelle pour l’instant « iPhone Fold » – devrait adopter le design en format livre désormais bien connu : un écran externe de taille classique qui s’ouvre comme un livre pour dévoiler un grand écran interne de la taille d’un iPad mini. Le cabinet prévoit que ce format va définitivement s’imposer en 2026, tandis que les modèles tri-pli (comme le Galaxy Z Tri-Fold de Samsung) resteront marginaux, avec une part de marché à un chiffre faible.

Le grand gagnant ? Samsung pardi ! Le géant coréen, qui fournirait les panneaux du premier iPhone Fold d’Apple, devrait voir sa part de marché dépasser les 50 % l’année prochaine. La préférence croissante pour les designs en livre fait également grimper les prix moyens des panneaux.



Les goûts des consommateurs évoluent déjà clairement. Pour la première fois, le Galaxy Z Fold 7 de Samsung a dépassé en ventes le modèle à clapet Galaxy Z Flip 7 lors de la période de lancement du second semestre 2025 – signe que les utilisateurs recherchent de plus en plus des grands écrans proches d’une tablette pour la productivité.

Perspectives globales du marché

2025 : livraisons de smartphones pliables +14 % en glissement annuel

2026 : +38 % en glissement annuel (effet Apple)

L’iPhone pliable d’Apple est largement attendu pour mi-septembre 2026, pile dans le calendrier annuel habituel de la marque. Quand il arrivera, l’iPhone Fold ne sera pas simplement un pliable de plus : il devrait ancrer durablement l’ère du format livre comme le choix dominant et grand public pour les années à venir, notamment grâce à une charnière plus robuste, un écran sans pli et une interface parfaitement optimisée.