La bêta d'iOS 27 confirme l'existence de l'iPhone Ultra

La première bêta d’iOS 27 vient à peine d’être déployée que des indices sur le futur iPhone pliable d’Apple émergent déjà dans son code. Des références inédites à une charnière et à la gestion de plusieurs écrans suggèrent que le projet, souvent surnommé « iPhone Ultra », est désormais bien avancé.

iOS 27 trahit l’iPhone Ultra : Apple laisse filtrer ses secrets de pliant

La première bêta d’iOS 27 est disponible depuis quelques heures, et les développeurs n’ont pas tardé à le passer au crible. Résultat : des références inédites pointant vers un iPhone pliable ont émergé du code, confirmant ce que la rumeur annonçait depuis des mois. Apple a involontairement levé un coin du voile sur l’un de ses projets les plus attendus.



C’est le développeur Sam Henri Gold qui a tiré le premier, repérant dans les frameworks d’iOS 27 des entrées explicitement liées à une charnière. Les termes “foldState” et “angleDegrees” apparaissent dans le code, aux côtés d’une vérification inédite destinée à comptabiliser le nombre d’écrans intégrés à l’appareil. Trois éléments qui n’ont aucune raison d’exister sur un iPhone classique doté d’une seule dalle.

Ces références sont absentes d’iOS 26 et ne figuraient dans aucune version précédente du système. Leur présence dans la première bêta développeur d’iOS 27 n’est donc pas anodine : elle traduit un travail d’intégration déjà bien avancé au sein d’Apple Park. On ne parle plus de fondations théoriques, mais d’un développement actif.



L’iPhone Ultra, attendu cet automne, devrait constituer le premier iPhone pliable de la firme. Selon les informations disponibles, il proposerait une expérience multitâche inédite sur iPhone, avec des dispositions d’applications en fenêtres côte à côte, à l’image de ce qu’iPadOS propose depuis plusieurs années. L’écran interne, une fois déplié, ouvrirait la porte à des usages hybrides entre smartphone et tablette compacte.



Ce type de fuite logicielle est classique dans le cycle de développement d’Apple. L’entreprise intègre en amont le support logiciel de ses futurs appareils, et les bêtas publiques exposent parfois ces indices avant toute annonce officielle.