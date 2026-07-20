iPhone 18 Pro Max : l'objectif à ouverture variable se précise

Une fuite issue des serveurs de Tata Electronics apporte un nouvel élément en faveur de l'arrivée d'une ouverture variable sur l'iPhone 18 Pro Max. Cette évolution pourrait permettre à Apple d'améliorer les performances en photo de nuit et le contrôle de la profondeur de champ.

iPhone 18 Pro Max : la piste de l'ouverture variable se confirme encore

Apple a toujours soigné le secret autour de ses futurs capteurs, mais c'est cette fois l'incident de sécurité chez son sous-traitant est trop important. Les fichiers internes de Tata Electronics, dérobés en juin par le groupe de rançongiciel World Leaks, contiennent un journal de diagnostic qui confirme l'arrivée d'une ouverture variable sur l'iPhone 18 Pro Max.

Le document pointe vers un nouveau capteur principal, le Sony IMX905, qui viendrait remplacer l'IMX903 actuellement présent dans l'iPhone 17 Pro Max. La taille de pixel resterait identique à 1,22 μm, ce qui indique que l'essentiel de la nouveauté ne vient pas d'un capteur plus grand mais bien du mécanisme d'ouverture lui-même. Le journal contiendrait même un bloc de calibration lié à l'actionneur qui fait varier l'ouverture, preuve que la pièce est déjà testée en conditions réelles chez le fournisseur.



Sur le plan technologique, Apple ne fait ici que rattraper un retard : plusieurs constructeurs Android, à commencer par Huawei sur ses Pura 90s Pro, proposent déjà ce type d'objectif à ouverture ajustable depuis un moment. La vraie question n'est donc pas l'innovation en soi, mais ce qu'Apple en fera concrètement en photo de nuit et en contrôle de la profondeur de champ, deux domaines où la marque cherche justement à passer un cap.

Autre enseignement de cette fuite : le reste du bloc photo ne bougerait pas d'un capteur. Téléobjectif, ultra grand-angle, module frontal et scanner LiDAR resteraient identiques à ceux de l'iPhone 17 Pro Max. Un choix qui laisse penser qu'Apple concentre son budget d'ingénierie sur ce seul mécanisme d'ouverture plutôt que sur une refonte complète, à quelques semaines d'un lancement toujours annoncé pour septembre aux côtés du premier iPhone pliable.



Au passage, espérons qu'Apple ne reproduira pas la stratégie adoptée il y a quelques années, en réservant cette nouveauté au seul modèle Pro Max avant de l'étendre aux deux modèles Pro une génération plus tard. En d'autres termes, on espère que l'iPhone 18 Pro profitera lui aussi de cette ouverture variable dès son lancement.



Via