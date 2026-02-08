Appareil photo : l’iPhone 17 fait sa pub et l’iPhone 18 Pro attend un capteur à ouverture variable

Apple mise toujours beaucoup sur la partie "photo" de ses smartphones. Alors que la firme a lancé une nouvelle publicité pour vanter les mérites de la caméra avant de l'iPhone 17, elle prépare aussi activement la relève avec un capteur à ouverture variable à l'arrière des iPhone 18 Pro et Pro Max. Tout un programme destiné à faire craquer, de nouveau, les clients.

La caméra selfie de l'iPhone 17

Apple met en avant une fonctionnalité phare de la gamme iPhone 17 dans une nouvelle publicité : la caméra frontale Center Stage de 18 mégapixels. Grâce à l’intelligence artificielle, ce système élargit automatiquement le champ de vision et pivote entre portrait et paysage pour cadrer parfaitement les selfies de groupe dès qu’une personne supplémentaire entre dans le cadre. Plus besoin de tourner le téléphone pour une photo ou vidéo en paysage : on peut le tenir verticalement pour une prise en main naturelle et confortable, la caméra s’adaptant intelligemment. Cette fonctionnalité est présente sur tous les modèles iPhone 17 (iPhone 17 standard - le meilleur rapport qualité prix de l'année, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air), rendant les photos de groupe plus simples et inclusives.

Une évolution majeure sur iPhone 18 Pro

Pour la suite, le leaker fiable Digital Chat Station confirme qu’Apple teste activement deux améliorations majeures pour les caméras arrière des iPhone 18 Pro et Pro Max, attendus à l’automne 2026. La plus attendue est l’arrivée d’une ouverture variable sur l’appareil photo principal - une première chez Apple. Contrairement à l’ouverture fixe ƒ/1.78 des modèles depuis l’iPhone 14 Pro, une ouverture variable ajusterait la lumière en temps réel : plus ouverte en faible luminosité pour des photos plus claires, plus fermée en plein jour pour éviter la surexposition. Elle offrirait aussi un meilleur contrôle de la profondeur de champ.

La seconde évolution concernerait le téléobjectif. Après un capteur de 48 mégapixels sur l’iPhone 17 Pro mais une ouverture inchangée à ƒ/2.8, Apple testerait une ouverture plus lumineuse. Cela améliorerait les performances en basse lumière, réduirait le bruit, accélérerait la vitesse d’obturation et renforcerait le flou d’arrière-plan.



D’autres rumeurs évoquent un possible téléconvertisseur pour un zoom optique accru et un capteur frontal de 24 mégapixels. Si l’iPhone 17 excelle déjà en photographie frontale intuitive, l’iPhone 18 Pro semble prêt à apporter une polyvalence optique très attendue à l’arrière.