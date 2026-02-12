L'iPhone 17e et l'iPad Air M4 arrivent : pénurie de stocks en Apple Store

Si vous aviez prévu de passer en Apple Store aujourd'hui pour mettre la main sur un iPhone 16e ou un iPad Air, vous risquez de repartir les mains vides. Selon les dernières indiscrétions du toujours très bien informé Mark Gurman de Bloomberg, les stocks de ces appareils sont actuellement au plus bas dans les boutiques physiques de la Pomme, en particulier aux Etats-Unis. Une pénurie organisée qui ne laisse planer aucun doute : le renouvellement de la gamme est imminent.

Le grand nettoyage de printemps avant l'heure

Comme à son habitude, Apple ne laisse rien au hasard dans sa gestion des stocks. D'après les employés des Apple Store cités par Gurman, l'inventaire de l'iPhone 16e est "quasiment à sec". Même constat pour l'iPad Air M3, dont les disponibilités se réduisent comme peau de chagrin.

Cette stratégie est classique à Cupertino : on laisse les stocks s'épuiser naturellement pour faire place nette aux nouveautés, évitant ainsi de se retrouver avec des invendus sur les bras au moment du lancement. Si le site en ligne affiche encore quelques disponibilités pour une livraison rapide, la situation en boutique confirme que la chaîne d'approvisionnement a basculé vers la production des nouveaux modèles. Tout semble indiquer une sortie dans les toutes prochaines semaines, potentiellement autour du 19 février, date anniversaire du modèle actuel.

iPhone 17e et iPad Air M4 : à quoi s'attendre ?

L'attente ne devrait plus être très longue, et les fiches techniques se précisent. Le futur iPhone 17e s'annonce comme une mise à jour particulièrement intéressante. S'il ne faut pas s'attendre à un changement radical de design extérieur, c'est sous le capot que tout se joue.

Outre l'intégration attendue de la puissante puce A19 et du nouveau modem 5G maison, la grande nouveauté serait enfin l'arrivée du MagSafe. L'absence de cette technologie sur le 16e était une omission difficilement justifiable ; son ajout rendrait ce modèle d'entrée de gamme (toujours attendu aux alentours de 719 €) bien plus compétitif. En revanche, des doutes persistent quant à l'arrivée ou non de la Dynamic Island.

Du côté des tablettes, l'iPad Air devrait passer à la puce M4, tandis qu'un nouvel iPad 12 doté de l'A18 pourrait également faire son apparition pour compléter l'offre "budget".

Et vous, attendiez-vous l'arrivée du MagSafe pour craquer sur l'iPhone d'entrée de gamme ? Nous, on trouve l'idée d'un iPhone entrée de gamme intéressante mais difficilement exécutable dans la mesure où les anciennes gammes coexistent. Face à l'iPhone 16, l'iPhone 17e risque d'avoir du mal à se faire une place.