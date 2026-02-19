TikTok s’enflamme pour une rumeur absurde sur l’iPhone 18

iPhoneSoft devrait peut-être investir davantage TikTok pour éclairer certains esprits un peu étourdis. En recherchant « iPhone 18 » sur TikTok, on constate qu’une rumeur totalement infondée autour du futur iPhone fait beaucoup parler d’elle ces dernières heures.

L’iPhone 18 n’aura pas de MagSafe façon MacBook — rumeur ridicule

TikTok a encore frappé. Plusieurs vidéos circulent en ce moment et affirment que l’iPhone 18 abandonnerait l’USB-C pour adopter un connecteur MagSafe miniature, identique à celui des MacBook. En quelques heures, des milliers de partages, des commentaires enthousiastes, et une rumeur qui prend des proportions absurdes. Le problème ? C’est bien évidemment faux.



Ce que montre la vidéo, c’est le MagSafe des ordinateurs portables d’Apple — une technologie qui délivre jusqu’à 140 watts et se déconnecte automatiquement si on accroche le câble. Le MagSafe de l’iPhone, lui, fonctionne par induction sans fil et plafonne à 25 watts. Les deux portent le même nom, mais s’arrêtent là leurs points communs. Confondre les deux, c’est un peu comme confondre un vélo et une moto parce qu’ils ont tous les deux deux roues.

Quant à l’idée qu’Apple supprimerait l’USB-C sur l’iPhone 18, elle est franchement difficile à prendre au sérieux. Ce port est désormais imposé par la réglementation européenne. Apple ne peut légalement pas faire marche arrière, et n’a aucune raison de le vouloir. L’USB-C est universel, pratique, et l’écosystème entier d’Apple en dépend aujourd’hui.



Ce type de rumeur a au moins le mérite de relancer une idée intéressante : proposer à l’avenir un port USB-C magnétique sur l’iPhone. Un système similaire au connecteur des MacBook permettrait au câble de se détacher automatiquement en cas de traction, évitant que le téléphone ne soit projeté au sol lors d’un faux mouvement. Certaines marques tierces explorent déjà cette approche avec des câbles USB-C magnétiques, mais ce n'est pas près d'arriver sur iPhone.